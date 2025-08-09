〈「日本人は3年ぶりです」“中央アジアの北朝鮮”、ナゾの独裁国家「トルクメニスタン」に広がる衝撃の景色《ラクダの親子が国道を走り…》〉から続く

「中央アジアの北朝鮮」という異名を持つ国をご存じだろうか。その国の名は、トルクメニスタン。日本の約1.3倍ほどの面積を誇る国土に、約660万人が暮らしている国だ。

トルクメニスタンが誇る名所の一つが、50年以上も燃え続ける巨大な穴、「地獄の門」。一体どんな景色が広がっているのか。世界各国を旅するライター・フォトグラファーの白石あづさ氏による新著『中央アジア紀行 ぐるり5か国60日』（辰巳出版）から一部抜粋し、お届けする。（全3回の2回目／続きを読む）



中央アジアの北朝鮮、トルクメニスタンにある「地獄の門」とは？ （写真提供＝白石あづさ氏、以下同）

◆◆◆

2時間ほどでクフナ・ウルゲンチに到着した。最盛期のホレズム王国（1077〜1231年）時代を含め10世紀から約500年間、都市は栄えたが、モンゴル軍に破壊されたり、川の流れが変わったりして街が荒廃し、今は誰も住んでない。

世界遺産に登録されたものの土産物屋もなく観光客もまばらだ。建設当初は中央アジア一の67mもの高さを誇った11世紀建造のクトルグ・ティムール・ミナレットは見ごたえがあるが、点在するモスクはだいぶ崩れている。

その中でも保存状態が良さそうな14世紀のトレベクハニム廟に入ってみると、ひんやりした空気が頬をなでる。奥の青タイルのドームを覗けば鳥が羽ばたく音と人のささやき声が聞こえてきた。

近くの村から来たのか民族衣装のマダムたちが冷たい床に横になり、おしゃべりに花を咲かせている。砂漠にとり残された世界遺産はそれなりに今も役立っているようだ。こうして2度目のトルクメニスタンの旅は穏やかに始まった。

“中央アジアの北朝鮮”にある「地獄の門」へ

地獄の門へと向かう「国道」は「酷道」と書いたほうがぴったりくる。とにかく穴が多いのだ。進むほど大きな穴になり、場所によっては穴の面積のほうが多い道もある。この国は世界有数の天然ガス資源国で、世界第4位の埋蔵量を誇る。たくさん外貨が入るのだからそのお金で直せるだろうに。

「北部の土は塩分が多くて道路が傷みやすいんです。まあ、そんなに人も住んでいないので」とSさんは笑う。聞けば日本の国土の1.3倍の広さがありながら、国の人口は660万人程度（実際は約300万人とも）とか。

ダルヴァザという小さな村までたどり着くと、舗装道路をはずれカラクム砂漠の道なき道へと突っ込んでいく。砂ぼこりを立てながら絶え間なくジャンプする車が急に止まったかと思ったら、唐突に“ソレ”は姿を現した。通称「地獄の門」と呼ばれる砂漠の燃える穴だ。

まさに絶景！ 50年以上も燃え続ける「地獄の門」

直径70m以上あり、まるで地上に落ちた巨大なルビーのように見える。「地獄」がこんなにも美しいなんて。はやる胸を押さえつつ車を降りて穴に近づくと、下から顔に熱風が吹きかかる。熱い。そしてガス臭い。

手で口を覆い息を止めながら恐る恐る穴を覗き込んだ。大きなひと塊の炎に見えたが、実際は穴のあちこちから大小いくつもの炎がチョロチョロと噴き出しては揺れている。

Sさんによると、1971年に地質学者が掘削調査をしていたところ洞窟を発見し、採掘しようとしたら落盤。巨大な穴が開いた。その際、作業員ひとりが落ちてしまったが命からがら引き上げられ、有毒ガスが出て危ないので火をつけて燃やしたのだとか。

それから半世紀。いつの間にか観光客が増えて名所となったらしい。炎の勢いは年々、衰えていると言われているが、「炎の量は昔と変わりませんよ。減ったのはサソリです。皆が踏むから」とSさんがニヤッとしたので思わず靴の裏を見た。

赤い夕暮れからとび色の空に、そして一番星が光り完全に真っ暗になると、赤い炎の勢いが増し本当の地獄のようにゴーゴーと音を立てて燃え上がる。まるで映画『ロード・オブ・ザ・リング』の「滅びの山の火口」のシーンのようだ。1/fのゆらぎを持つ焚火を見ているとリラックスするというけれど、むしろドキドキして落ち着かない。

穴のあちこちからモグラのように炎が顔を出しては消え、別の穴からまた炎が噴き出す。カラカラの死の砂漠の薄皮をめくれば、ドクドクと力強く血管が脈打っているような生々しいエネルギーを肌で感じる。

不思議と火を操る悪魔の気分になって「フヒヒ」とつい笑いが漏れると、そばにいた西洋人グループに伝染したのか彼らも「ヒヒヒヒ」「フハハハ」と体を揺らして不気味に笑い出した。おお、地獄っぽい。

朝焼けとともに見る「地獄の門」も美しい

ここから歩いて5分ほど離れたエリアにユルタが3つ建ててあった。星空の下、バーベキューを楽しみ眠くなるとユルタに入った。マットを敷いて横になったら何かが跳ねる音がして「まさかサソリ」と飛び起きた。

懐中電灯を照らしてみれば、見たこともない緑の巨大バッタたちが枕元をあちこち跳ねている。サソリよりはマシだが、大の虫嫌いの私にとっては地獄の門より地獄絵図である。こんな砂漠でノートを片手に緑の不法侵入者たちを追い回すことになろうとは。

翌朝、ふと目が覚めてユルタの外に出ると、東の空が赤みを帯びていた。朝焼けの「地獄」に会いに行くと、巨大な穴には昨夜と同じ真っ赤な火が揺れている。

日の出とともに柔らかい光に包まれ、炎はオレンジから淡いピンク色へと変わっていく。そして太陽が完全に姿を現すと炎は白く弱くなって、夜型の「地獄」もようやく眠りについた。

朝に晩に表情を変える「地獄七変化」は世界でも唯一無二のもの。けれど、最近、トルクメニスタン政府は周辺の生態系の悪化につながると、この地獄を閉鎖すると発表したらしい。摩訶不思議な地獄の炎もついに終焉の時が近づいているようだ。

（白石 あづさ／Webオリジナル（外部転載））