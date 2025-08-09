【実話】結婚して子どもを授からず「離婚しよう」と告げる夫!?不妊の原因は夫＆高額な治療費に驚愕【作者に聞いた】
【漫画を読む】愛する妻に「離婚しよう」と告げる夫だが…!?
ぺ子(@peko_comic)さんは、SNSやブログを中心に実話に基づく漫画をいくつも公開している。SNSのフォロワーさんの実体験を基に描かれ、リアリティーが溢れる作品ばかりだ。今回は不妊治療をテーマにした『原因は、俺…？』を紹介するとともに、世間では不妊の原因は女性側にあることが多いという考えについても話を聞いた。
※本作にはセンシティブな表現があります。閲覧には十分ご注意ください。
タイミング法を2年ほど試したが結果が出なかったので、医師の提案で夫も不妊検査を受けることに。このとき、夫は自分に原因があるなんて少しも思っていなかった。けれど数日後、検査結果でなんと夫にも原因があることが判明！
医師は夫にtese(精巣内精子採取術)という治療法をすすめるが、なんと1回受けるだけで50万もかかるという。その金額に妻も驚きを隠せない…。そして病院の帰り道、夫は愛する妻に「離婚しよう」と告げることになる…。
■不妊に対するお互いの価値観
不妊の原因は自分にもあると知った夫。子どもが欲しいという妻の願いを叶えられないとわかり、自分と離婚して他の人と一緒になってほしいことを話す。けれど、妻としては子どもができないとわかったら、「子どもはいなくていいよ！」と明るく言う。
妻の強さに励まされ夫がteseを受けると、なんと12個ほどの精子の回収に成功！けれど数日後、夫はteseによるホルモンバランスの変化で、壮絶な副作用を経験することになるのであった…。
世間では不妊の原因は女性側にあると捉えられることが多く、その点について著者に伺うと『不妊の原因の男女比は半々くらいだったと思います。(WHOの報告より)ただ、妊娠・出産は女性にしかできないので、そのイメージから派生して不妊も女性に主に原因がある、と思われるのではないかなあと個人的には思います』と話してくれた。
果たして、夫の不妊治療は上手くいくのか気になるところだ！ぺ子さんはSNSやブログでそのほかの作品も数多く投稿しているので、興味があればこの機会にぜひ読んでみて。
取材協力：ぺ子(@peko_comic)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。