¡Ú¶¥ÇÏÍ½ÁÛ¡Û CBC¾Þ¤Ï¡ÖÃæµþ¡¦¼Ç1200£í¡×¤Ë¹ç¤¦·ìÅý¤«¤é¹Ê¤ë¡¡Ã»µ÷Î¥¤Ë¶¯¤¤£²Æ¬¤ÎÌÆÇÏ¤Ë´üÂÔ
¡¡£¸·î10Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢Ãæµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç£³ºÐ°Ê¾åÇÏ¤Ë¤è¤ë£Ç·CBC¾Þ¡Ê¼Ç1200£í¡Ë¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡´ðËÜ¤ÏÃæµþ¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢³Æ¶¥ÇÏ¾ì¤Î²þ½¤¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢²áµî10Ç¯¤Ç¤Ï2020Ç¯¤Ïºå¿À¡¢2021Ç¯¤È2022Ç¯¤Ï¾®ÁÒ¤Ç³«ºÅ¤È¥¤¥ì¥®¥å¥é¡¼¤¬Â¿¤¤¡£¤³¤³£²Ç¯¤ÏÃæµþ³«ºÅ¤Ç¡¢ºòÇ¯¤«¤é¤Ïº£Ç¯¤ÈÆ±¤¸£¸·î¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæµþ¤È¡¢ºå¿À¤ä¾®ÁÒ¤Ç¤Ï¤À¤¤¤Ö¥³¡¼¥¹·ÁÂÖ¤â°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¡ÖÃæµþ¡¦¼Ç1200£í¡×¤Î²áµî¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò´ð¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Ë¡¼¥É¥ë»º¶ð¤Î¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥Ç¥¤¡¡photo by Sankei Visual
¡¡²áµîÌó10Ç¯¤Î¡ÖÃæµþ¡¦¼Ç1200£í¡×¤Î¼ï²´ÇÏÊÌÀ®ÀÓ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¾¡Íø¿ô¤Ç¤Ï27¾¡¤Î¥í¡¼¥É¥«¥Ê¥í¥¢¤¬£±°Ì¤Ç¡¢£²°Ì¥Ç¥£¡¼¥×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡Ê13¾¡¡Ë¡¢£³°Ì¥À¥¤¥ï¥á¥¸¥ã¡¼¡Ê12¾¡¡Ë¤òÂç¤¤¯°ú¤Î¥¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¤Þ¤À½ÐÁö¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¯£´¾¡¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¾¡Î¨20¡ó¤È¹â¤¤¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Ë¡¼¥É¥ë¤À¡£
¡¡¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Ë¡¼¥É¥ë¤Ï¸½Ìò»þÂå¡¢Æ±¤¸ÉñÂæ¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿£Çµ¹â¾¾µÜµÇ°¤Î¤Û¤«¡¢£Çµ¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥º£Ó¡ÊÃæ»³¡¦¼Ç1200£í¡Ë¤â¾¡¤Ã¤¿2018Ç¯¤ÎJRA¾ÞºÇÍ¥½¨Ã»µ÷Î¥ÇÏ¡£»º¶ð¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç£´À¤Âå¤¬¶¥ÁöÇ¯Îð¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÉãÆ±ÍÍ¤Ë¼Ç¤ÎÃ»µ÷Î¥¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¡¢1200¡Á1400£í¤Î½Å¾Þ¾¡¤ÁÇÏ¤¬£´Æ¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¤Ï¥¨¥¤¥·¥ó¥Õ¥§¥ó¥µ¡¼¤¬£Ç·¥·¥ë¥¯¥í¡¼¥É£Ó¡ÊµþÅÔ¡¦¼Ç1200£í¡Ë¤ò¡¢¥¢¥Ö¥¡¼¥ë¥Ù¥¤¤¬£Ç·°ª£Ó¡ÊµþÅÔ¡¦¼Ç1200£í¡Ë¤ò¡¢¥¨¥¤¥·¥ó¥Ç¥£¡¼¥É¤¬£Ç·È¡´Û£²ºÐ£Ó¡ÊÈ¡´Û¡¦¼Ç1200£í¡Ë¤òÀ©¤¹¤ë¤Ê¤É¹¥Ä´¤À¡£
¡¡º£²ó½ÐÁö¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Ë¡¼¥É¥ë»º¶ð¤Ï¡¢¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥Ç¥¤¡ÊÌÆ£´ºÐ¡¢·ªÅì¡¦»Í°ÌÍÎÊ¸±¹¼Ë¡Ë¡£Éã¤Î»º¶ð¤Î¤Ê¤«¤ÇºÇ½é¤Ë½Å¾Þ¤ò¾¡¤Ã¤¿ÇÏ¤Ç¡¢£²ºÐ»þ¤Ë15ÈÖ¿Íµ¤¤Ç£Ç·¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼£Ó¡ÊµþÅÔ¡¦¼Ç1400£í¡Ë¤ò¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥Ç¥¤¤Î¾¡¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼£Ó¤Ï1400£í¤À¤¬¡¢1200£í¤Ç¤âº£Ç¯¤ÎÊÆ»Ò¾ë£Ó¡Êºå¿À¡Ë¤òÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·ÇÏÀï¤Ç¤â¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥Ç¥¤¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÁö¤ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢£²¡¢£³ºÐ»þ¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¥À¥Ã¥·¥å¤¬¤ä¤ä¶ì¼ê¤Ç¡¢¼è¤ê¤¿¤¤°ÌÃÖ¤Ë¤Ä¤±¤ë¤Þ¤Ç¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¶áÁö¤Ï¤½¤ÎÅÀ¤¬¿ÊÊâ¤·¡¢Èæ³ÓÅªÌµÍý¤»¤º¤ËÆ¨¤²¡¢¤Þ¤¿¤Ï£²¡¢£³ÈÖ¼ê¤Î°ÌÃÖ¤¬¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°Áö¤Î£Ç·È¡´Û¥¹¥×¥ê¥ó¥È£Ó¡ÊÈ¡´Û¡¦¼Ç1200£í¡Ë¤ÏÁ°È¾£³£Æ32ÉÃ£µ¤ÎÄ¶¥Ï¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç¡¢¥³¡¼¥¹¥ì¥³¡¼¥É¤¬½Ð¤ë¥ì¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¹¥Ã¤È£²ÈÖ¼ê¤Ë¤Ä¤±¤Æ¾¡¤ÁÇÏ¤«¤é£°ÉÃ£´º¹¤Î£¶Ãå¤È¤¤¤¦°¤¯¤Ê¤¤ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£¤¢¤ÎÎ®¤ì¤ò·Ð¸³¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤¯¡¢º£¤¬À®Ä¹´ü¤È¤â»×¤ï¤ì¤ë¡£¡Ö²Æ¤ÏÌÆÇÏ¡×¤È¤¤¤¦³Ê¸À¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£¡Ú¡ÖÃæµþ¡¦¼Ç1200£í¡×£³Àï¤Ç¤¹¤Ù¤ÆÇÏ·ô·÷Æâ¤ÎÌÆÇÏ¤Ë¤â´üÂÔ¡Û
¡¡¤â¤¦£±Æ¬¤Ï¥í¡¼¥É¥«¥Ê¥í¥¢»º¶ð¤Î¥°¥é¥ó¥Æ¥¹¥È¡ÊÌÆ£µºÐ¡¢·ªÅì¡¦º£ÌîÄç°ì±¹¼Ë¡Ë¤òÁÀ¤¦¡£Á°½Ò¤Î¤è¤¦¤Ë¥í¡¼¥É¥«¥Ê¥í¥¢»º¶ð¤Ï¤³¤Î¥³¡¼¥¹¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¡¢½Å¾Þ¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¤â£µ¾¡¡¢£²Ãå£³²ó¡¢£³Ãå£³²ó¤È¹¥À®ÀÓ¡£¹â¾¾µÜµÇ°¤Ç¤Ïº£Ç¯¤Î¥µ¥È¥Î¥ì¡¼¥ô¡¢2023Ç¯¤Î¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¥©¡¼¥¹¡¢2021Ç¯¤Î¥À¥Î¥ó¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¤È£³Æ¬¤¬¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥°¥é¥ó¥Æ¥¹¥È¤ÏºòÇ¯¤Î£³ÃåÇÏ¤Ç¡¢¡ÖÃæµþ¡¦¼Ç1200£í¡×¤Ç¤Ï£³Àï¤·¤Æ£²Ãå£±²ó¡¢£³Ãå£²²ó¤ÈÇÏ·ô·÷Æâ¤ò³°¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¶áÁö¤Ï£´Ãå¡¢£¹Ãå¤ÈÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ºòÇ¯¤â£Ç·ËÌ¶å½£µÇ°¡Ê¾®ÁÒ¡¦¼Ç1200£í¡Ë14Ãå¤«¤é°ìÊÑ¤·¤ÆCBC¾Þ¤Ç¹¥Áö¤·¤¿¡£¥Ï¥ó¥Ç¤Ï54kg¤È¤Û¤«¤ÎÍÎÏÇÏ¤ËÈæ¤Ù¤Æ·Ú¤á¤Ê¤Î¤Ç¡¢£²Ç¯Ï¢Â³¤Î¹¥Áö¤â½½Ê¬¤Ë²ÄÇ½¤À¤í¤¦¡£
¡¡°Ê¾å¡¢º£Ç¯¤ÎCBC¾Þ¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Ë¡¼¥É¥ë»º¶ð¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥Ç¥¤¡¢¥í¡¼¥É¥«¥Ê¥í¥¢»º¶ð¥°¥é¥ó¥Æ¥¹¥È¤ÎÌÆÇÏ£²Æ¬¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¡£