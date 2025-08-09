ライブBP終了後に佐々木と再会

【MLB】ドジャース ー Bジェイズ（日本時間9日・ロサンゼルス）

昨季まで日本ハムでプレーし、今季からブルージェイズでアナリストを務める加藤豪将氏が8日（日本時間9日）、ドジャースとブルージェイズ戦の試合前に、佐々木朗希投手と再会。佐々木について「成功してほしい」と報道陣の取材に語った。

佐々木は3度目となる実戦形式の投球練習「ライブBP」に登板。3イニング想定で46球を投げた後、加藤氏に挨拶。報道陣の取材に応じた加藤氏は「個人的には遠くから応援してるだけなので。ライブBPだったんですけれど、メジャーのマウンドで生で見られて、僕はもう、成功してほしいので、それは嬉しかったです」と語った。

日本で佐々木との対戦経験はないというが、メジャー1年目の佐々木に「野球を楽しんでるか？」と尋ねたことを明かした。「めちゃくちゃすごいピッチャーっていうのはみんなが思ってることなので、それを普通にこの舞台で出せたら成功すると思う。そのままが1番いいと思います」と語った。

加藤氏は2013年の米ドラフト2巡目でヤンキースに入団。2022年には10年目にしてブルージェイズでメジャーデビューを果たした。2022年オフにドラフト3位で日本ハムに入団し、昨年限りで現役を引退。現在はブルージェイズでデータを使って選手に助言するアナリストを務めている。（Full-Count編集部）