女優の石田ひかり（53）が8日までに自身のインスタグラムを更新。水色のファン付きウエア姿を披露し、その効果と新たな気づきについてつづった。

「今年は暑くなったのがびっくりするほど早くて、エアコンが消せない日が始まった頃、なんとなく“電気代の節約になるかも”と閃いて『空調服』をなんとなくポチりました」と書き始めた石田。送風で少し膨らんだ水色のファン付きウエア姿を披露した。

「膨らむし、ダサいし、工事現場みたいだし、と敬遠していた1人でしたが、膨らむし、まあおしゃれではないし、現場感も否めませんが、そんな事がまったく気にならないほど、ほんっとーに涼しいのです!!」と着用するのに抵抗があったものの、その効果を興奮気味に説明。「特にエアコンの効いた部屋では、優しい扇風機に当たっているような快適さ」とし、「リチウムバッテリーの扱いは、充分な注意が必要です」と注意すべき点も伝えた。

また、猛暑の停電を想定したといい、「これは立派な防災グッズでもあるのです！これは新たな気づきでした」とつづった。

「どうかみんな着てほしい」と激推し。「きっともうすぐ、誰もが着たくなるようなおしゃれで安全な空調服が、世に出てくることになると思います。それは複雑な心境ではあるけれど、すぐには治めることが出来ないこの暑さから、みなさんご自身を守ってくださいね」と続けた。

「 空調服 みんなで着れば 怖くない 」と読み、「そして、どこがどれだか暑いかばかりを話題にするのではなく、なぜこうなってしまったのか、これからどうすべきなのかをみんなで真剣に考えなければならないと思いますよね」と呼びかけ、「わたしも必死で考えていきます。わたしが生きている間、そして死んだ後に生きていく人々のために」と締めくくった。

フォロワーからは「気になってました」「激しく同感」「オシャレに見える」「着てみようかな」などの声が寄せられた。