WTTチャンピオンズ横浜

卓球のシングルスNo.1を決める国際大会「WTTチャンピオンズ横浜」が7日、横浜BUNTAIで開幕。女子で世界ランク8位の伊藤美誠（スターツ）は、順当に初戦を突破した。試合開始が大幅に遅れ、勝利が決まったのは午後10時半頃。のんきな笑顔で近づいてきた男に、伊藤は不満を隠しきれなかった。

7日の1回戦で世界35位の41歳・黄怡樺（台湾）を3-0で下した伊藤。午後9時開始予定だったが、前の試合時間が想定よりも長くなったため、1時間ほど開始が遅れた。伊藤が勝利したのは午後10時半頃だった。

試合後の取材で、伊藤は「ちょっと眠いです（笑）。正直眠くて、頑張って必死に耐えた」と話した。そんな伊藤に、のんきな笑みを浮かべて近づいてきたのは、21年東京五輪混合ダブルス金メダルのパートナー、水谷隼氏だった。

明らかに不満そうな表情の伊藤との写真が投稿されたXを引用し、水谷氏は「めちゃくちゃ嬉しそうで何より」となぜか上から目線。Xではファンから「温度差（笑）」「美誠選手の顔よ！」「凄い顔してるやん、ビックリ！！」「やっぱみまじゅん尊い」などの声が上がった。



（THE ANSWER編集部）