ガチャピン、TBS『ラヴィット！』で禁断のフジネタぶっこむ 出演者も騒然
ガチャピンとムックが、8日放送のTBS系バラエティー『ラヴィット！』（前8：00）に生出演。禁断の「フジテレビ」ネタをぶっこんで、出演者たちを驚かせる一幕があった。
【写真あり】ガチャピン＆『ラヴィット！』出演者たちと記念ショット
金曜シーズンレギュラーの上谷沙弥が「笑顔になれるもの」として、ガチャピンとムックの名前を挙げ、3年連続で「フジテレビの日」である8月8日に出演する形となった。その後、トークを楽しんでいたが、CMに入る直前、ガチャピンが「めざましじゃんけん〜」とぶっこむと、出演者たちから「違う！違う！」と総ツッコミを受けていた。
ファンからは「めざましじゃんけん笑った」「最高だった」「びっくりした！」などといった感想が相次いで寄せられている。
