¹ÎÍ¡¦Ãæ°æ´ÆÆÄ¡Ö¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¡¡½éÀïÆÍÇË¤Ë°ÂÅÈ¡Ä¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÌîµå¤ò¤ä¤êÀÚ¤ë¤À¤±¡×
°°Àî»ÖÊ÷¤È¤Î1²óÀï
¡¡Âè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ï7Æü¡¢Âç²ñÂè3Æü¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Âè4»î¹ç¤Ç¹ÎÍ¡Ê¹Åç¡Ë¤¬°°Àî»ÖÊ÷¡ÊËÌËÌ³¤Æ»¡Ë¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿Ãæ°æÅ¯Ç·´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡7Æü¤Ï¸áÁ°¤ÎÉô¤¬±«Å·¤Ë¤è¤êÃæ»ß¤È¤Ê¤ê¡¢Âè3»î¹ç¤¬±äÄ¹11²ó¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¸á¸å7»þ30Ê¬³«»Ï¤Î¥Ê¥¤¥¿¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£3²ó¤Þ¤ÇÎ¾¥Á¡¼¥àÌµÆÀÅÀ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢4²ó¤Ë°°Àî»ÖÊ÷¤Î5ÈÖ¡¦ÀÐÅÄ·ò¿´ÆâÌî¼ê¤¬ÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Ã¤ÆÀèÀ©¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¹ÎÍ¤Ï¤½¤ÎÎ¢¡¢2»à¤«¤é¹â¶¶³¤æÆÆâÌî¼ê¡Ê2Ç¯¡Ë¤¬»°ÎÝÂÇ¤È¼ººö¤Ç¤½¤Î¤Þ¤ÞÀ¸´Ô¡£Æ±ÅÀ¤È¤·¤¿¡£
¡¡6²ó¤Ë¤Ïµ¾Èô¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¤È¡¢7²ó¤Ë¤âµ¾Èô¤Çµ®½Å¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¤ò¾å¤²¤¿¡£Åê¤²¤Æ¤ÏËÙÅÄ¹·Í¤Åê¼ê¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬9²ó´°Åê¤Ç¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£ÃæÈ×°Ê¹ß¤ËµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¡¢¡Ö¸åÈ¾¾¡Éé¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤ÈÏ«¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæ°æ´ÆÆÄ¤Ï¼¡Àï°Ê¹ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÁê¼ê¤É¤¦¤³¤¦¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÌîµå¤ò¤ä¤êÀÚ¤ë¤À¤±¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë