¤Ò¤é¤¤ÀèÀ¸¡Ö´ûÆÉ¥¹¥ëー¤Ï°¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×―LINEÌµ»ë¤ÎËÜÅö¤ÎÍýÍ³¤ò²òÀâ
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Æ°²è¡Ø¡Ú´ûÆÉ¥¹¥ëー¡á¼ºÎé¤Ï¥¦¥½¡©¡ÛLINE¤ò´ûÆÉÌµ»ë¤¹¤ëÍýÍ³¡Ù¤Ç²òÀâ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢LINE¹Ö»Õ¤Î¤Ò¤é¤¤ÀèÀ¸¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Çº¤ß¤¬¤Á¤Ê¡Ö´ûÆÉ¥¹¥ëー¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Â¿³ÑÅª¤Ê»ëÅÀ¤«¤é¤½¤ÎÍýÍ³¤äÇØ·Ê¤ò²òÀâ¤·¤¿¡£Æ°²èËÁÆ¬¡¢¤Ò¤é¤¤ÀèÀ¸¤Ï¡Ö¤³¤ì·ë¹½Çº¤ó¤Ç¤ë¿ÍÂ¿¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£ÆÉ¤ó¤À¤Î¤ËÊÖ¿®¤¬¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Ã¤ÆÌµ»ë¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¤«»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È¥ê¥¹¥Êー¤Îµ¿Ìä¤Ë¶¦´¶¤ò´ó¤»¤¿¡£
¤Þ¤ºÀèÀ¸¤Ï¡¢´ûÆÉ¥¹¥ëー¤ÎÂç¤¤ÊÍ×°ø¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡ÖÃ±½ã¤ËË»¤·¤¤¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦¸½Âå¿Í¤ÎÂ¿Ë»¤ÊÆü¾ï¤ò»ØÅ¦¡£²È»ö¤ä»Å»ö¤Ê¤É¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¤¹¤°ÊÖ¿®¤Ç¤¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤òÀâÌÀ¡£¡ÖÌµÍý¤ËÊÖ¿®¤òµá¤á¤ë¤è¤ê¤â¡¢Í¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤ÆÊÖ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ê»ëÅÀ¤Ç¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡ÖÊÖ¿®ÆâÍÆ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤ê¡¢ÆÃ¤ËÄ¹Ê¸¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤¸¤Ã¤¯¤êÊÖ¿®ÆâÍÆ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤«¤éÂÐ±þ¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ë´ûÆÉ¥¹¥ëー¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¸½¾õ¤â¾Ò²ð¡£¡ÖÎø°¦ÂÐ¾Ý¤ÎÁê¼ê¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÃËÀ¤Î6³ä¶¯¡¢½÷À¤Î4³ä¶¯¤¬´ûÆÉ¥¹¥ëー¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÄ´ºº·ë²Ì¤â¸ò¤¨¡¢¡ÖºÇ¤âÂ¿¤¤°Õ¸«¤¬¡¢¸å¤ÇÊÖ¤½¤¦¤È»×¤Ã¤ÆËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÎ¢»ö¾ð¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡ÖÃ±½ã¤ËËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¤â·ë¹½¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ë¤¢¤ë¤À¤è¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¤¤Ä¤Ä¡Ä¡×¤È¡¢Ã¯¤Ë¤Ç¤â¤¢¤ê¤¬¤Á¤Ê¡È´ûÆÉ¸å¤Î¼ºÇ°¡É¤ò¥Õ¥©¥íー¡£¡ÖÃ±½ã¤ËÊÖ¤¹¤ÎËº¤ì¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡¢¤¯¤é¤¤¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤¯Êý¤¬¿´ÍýÅª¤Ë¤â³Ú¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤Èµ¤¤Ë¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¿´¹½¤¨¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
Æ°²è¤ÎÄù¤á¤Ç¤Ï¡Ö´ûÆÉ¥¹¥ëー¡á°¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤Í¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍýÍ³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÁê¼ê¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹Í¤¨¤¿¤ê¡¢Áê¼ê¤Î¾õ¶·¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ä¤ê¼è¤ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Þ¤È¤á¡¢¡Ö¤³¤ÎÆ°²è¤¬ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¤«¡¢Ìò¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¹âÉ¾²Á¡¢¤½¤·¤Æ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¤â¤è¤í¤·¤¯¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
\¤é¤¯¤é¤¯LINE¶µ¼¼¤Ã¤Æ¡©¡¿¢§¤Ò¤é¤¤¤Î¼«¸Ê¾Ò²ðÆ°²èhttps://youtu.be/sfkbOVqSkGo?si=sguwTpNaH8XKmpZ860Âå°Ê¾å¤Î¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÀÅ²¬¸©¤òÃæ¿´¤ËLINE¤Î»È¤¤Êý¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¢£¼èºà¡¦¥³¥é¥Ü¡¦¤ª»Å»ö¤Î¤´°ÍÍê¤Ï¤³¤Á¤éinfo@hira-line.com