「前よりもひどい（涙）」ブラジル代表ネイマール、新ヘアスタイルにサントスファンは悲喜こもごも

今年1月にサウジアラビアのアル・ヒラルとの契約を解除し、サントスへ電撃復帰したブラジル代表FWネイマール。

サントスとの契約は当初6月末までだったが、延長が発表されて2025年末までプレーすることになった。

33歳となったものの、天才的なボールスキルとスター性は健在。そんなネイマールの新しいヘアスタイルが話題を呼んでいる。

4日に行われたカンピオナート・ブラジレイロ・セリエA（ブラジル全国選手権1部）、ジュヴェントゥージ戦でのネイマールがこちら！

7月から髪型をコーンロウにしていたネイマールだが、この日はドレッドヘアにユニフォームカラーに合わせた青いビーズなどを組み合わせた“新スタイル”を披露。

ただ、サポーターからの評価は芳しくなかったようで、試合前には「普通の髪型にしてください」「ヘアカットするたびに、前よりもひどい（涙）」「ひどい髪に耐えられない」といった声がSNSに上がっていた。

それでも、ネイマールの2ゴールなどでサントスが3-1の勝利を収めると、「史上最高」を意味する“GOAT”（Greatest of All Time）を表すヤギの絵文字など称賛一色に。

現在15位とセリエAで下位に沈むサントス。1年での2部再降格も見えている状況だけに、ネイマールのピッチ内での活躍を多くのサポーターが期待している。