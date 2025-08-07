分娩スタイルの一つとして選択する人が増えてきている「無痛分娩」。その選択には、費用面、希望する産院での実施状況などが考慮されることが多いですが、妊婦さんの中には「麻酔が効きにくい体質だったらどうしよう」という不安を抱いている人もいます。中には、「お酒に弱い人は麻酔が効きやすいって聞いたことある」「私、お酒強い方だから無痛分娩にしてももったいないかも…」など、「お酒の強さ」との関係を気にする声もあるようです。

実際のところ、「お酒に弱い女性は、無痛分娩の麻酔が効きやすい」、また「お酒に強い女性は、無痛分娩の麻酔が効きにくい」というのは本当なのでしょうか。神谷町WGレディースクリニック院長で産婦人科医の尾西芳子さんに、真偽について教えていただきました。

Q.まず、無痛分娩について教えてください。

尾西さん「無痛分娩は、腰の部分に麻酔薬を入れることで、陣痛や分娩の痛みを軽減する方法です。やわらかいチューブを背骨の横から留置し、麻酔薬の量を調節していきます。

無痛分娩の方法には『完全無痛』と『和痛』があります。完全無痛は文字通り、陣痛が来る前に麻酔を入れてしまい、痛みを感じることなく分娩する方法です。一方、現在多くの病院で行われている無痛分娩は、和痛になります。

和痛分娩はある程度の陣痛（「少し痛むかな」程度の痛み）が起きてから麻酔を入れることで、分娩をスムーズに行う方法です。というのも、麻酔を入れると、子宮の収縮も弱まるため、ある程度陣痛が起きて子宮の入り口が開いてきた頃に入れる方が、陣痛が止まったり、分娩までの時間が長引いたりするリスクを減らせるためです。

無痛分娩の費用は地域によっても異なりますが、通常の分娩にプラス10万〜20万円程度のところが多いようです」

Q.無痛分娩では痛み軽減のために麻酔を使用しますが、「麻酔の効きやすさ」にはやはり個人差があるのでしょうか。「お酒に強い人は効きにくい」という声もあるようですが……。

尾西さん「このようなうわさを耳にすると、『麻酔が効かなかったらどうしよう』という不安もあると思うのですが、お酒の強い・弱いにかかわらず無痛分娩は効くのでご安心ください。

『お酒が強い人は麻酔が効かない』という説があるのは、肝臓でアルコールを分解する酵素（チトクロームP450）と麻酔薬を分解する酵素が同じであるため、アルコールを常飲してその酵素が増えることで、麻酔薬も代謝されやすくなってしまい、麻酔の作用が弱まってしまうから―という解釈によるものと考えられますが、これは全身麻酔の場合の話であり、無痛分娩には当てはまりません。

無痛分娩で使用される麻酔は『硬膜外麻酔』と呼ばれるもので、背骨の神経の周りの『硬膜外腔（こうまくがいくう）』という場所に麻酔薬を直接注入します。血管に入る場合と違って肝臓を通らず、硬膜外腔では代謝されないため、お酒が強い・弱いにかかわらず効果があります」

無痛分娩を選択するかどうか迷ったら…

Q.こうしたうわさを信じ、「お酒に強い方だから、無痛分娩を選ぶともったいないかも」と考える妊婦も少なからずいるようです。もし、無痛分娩を選択するかどうか迷ったら、どうやって決めるのがよいでしょうか。

尾西さん「先述の通り、お酒の強い・弱いにかかわらず、無痛分娩の際の鎮痛は効くので、純粋に『出産の際の痛みを経験したいのか、経験したくないのか』で選ぶとよいと思います。

無痛分娩の最大のメリットは、痛みが少ないため疲労感が少なく、赤ちゃんが出てきた瞬間にしっかりと抱きしめることができることだと思います。一方、無痛分娩を選択されない方の中には、『陣痛という儀式を経て、出産という経験をかみしめたい』と希望される方もいらっしゃいます。

一人で産むのか、家族と産むのか、分娩台で産むのか、フリースタイルで産むのか……などと同じく、どのような出産をしたいのかという『バースプラン』の中の選択肢の一つとして考えてみるのがいいと思います」