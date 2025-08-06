「厳しくしつけてあげる」嫁を薄給でこき使う同族経営の闇…この先どうしたら？ 読者「疎遠にしたほうがいい」
■機嫌の差が激しい義母に辟易
結婚して、子どもが生まれて1年経った頃、夫・勇太の実家が経営する会社に勤めることになった真帆。仕事は難しくなく社員の人たちとも仲良くなりましたが、一緒に働く義母との関係性にだんだん悩むようになり…
勇太の実家は小さな貿易会社を経営していて、子どもが1歳になったとき、真帆も夫の会社で働くことになりました。
仕事は難しくなかったのですが。
夫とは家で会社の話をしないまま、半年ほどが経ち…
ある日、真帆が会社で電話を受けると…
そんなウソをつかなくてもいいのに…真帆は悲しくなりました。
■義母と働くのはこれ以上無理！
会社を休んだ真帆の携帯に、義母から電話がかかってきました。
「マニュアルがあるのでそちらを見てください」と真帆が返すと、「直接説明してよ」と義母。
さて、ふたりは無事に会社を辞められるのでしょうか。
こちらは投稿者のエピソードを元に、2022年10月11日よりウーマンエキサイトで公開された漫画です。漫画に対する読者からのコメントを紹介します。
■気になる読者のコメントは？
まずは義母に対するコメントです。
・義理のお母さんはハッキリ言って無能。なのに若い社員に色目を使い、デキのいいお嫁さんを悪者扱いにする
・義母が破廉恥で引いた！
・これは搾取です。仕事ができる人の能力の搾取。労務局に訴える案件では？ 家族経営を言い訳にしてはいけない。
・義母に心底怒りを覚えた。この程度で責任感がないなら世の中の人全員が責任感無いことになる。この母親は間違いなくその性格から夫に離婚を言い渡されて一人寂しくボロアパートで暮らしそうだな。
真帆に対しては「会社なんて手伝わなくていい」との声が目立ちます。
・はっきり言って、手伝わない方がいいよね。疎遠にした方がいいと思う。社員だってわかってるわ。
・嘘つきババア義母と距離を置く。会社なんて休んで！
・前職に戻ればいいんじゃないですか？ 結婚したからと言って義両親の会社に入る必要あります？ 人手の足りない飲食店とかではなく従業員がしっかりいる会社なら特に。義母のような社員に気を使わせる存在になりたくないでしょう？ 前職との給与の差を提示して前職に戻りますと宣言すればいいと思います。義母が自分ミスを押し付けたり陰口を叩いたりする環境では働きたくないと宣戦布告すればいい。
・ 男に取り入って平気で嘘をつく義母。仕事なんか手伝わない方がいいよ。他所で働いた方が稼げるし。
・こんなクソババァのところで安い給料でこき使われて我慢してるのは何故なのか？
また夫の勇太についてはこんなコメントが。
・旦那さんが話をちゃんと聞いてくれて良かった。でも本当に我儘で人の話を聞かない義母ですね。お気に入りの社員さんに甘えて聞けばいいのに。
・何で真帆さんみたいな優秀な人が、こんな無能で空威張りするお義母さんに屈しないといけないのだろう。勇太さん、どうか真帆さんを助けてあげて下さい。
・妻を低賃金・不条理な環境で実家の家業に差し出し話を聞こうともしなかったのに、自分が実父と方針が合わないと転職になるんだ。都合の良い男だなと思う。
・勇太さんはやはり、ご自分の両親に愛想を尽かしていたのかも知れませんね。だから、自分の会社の事をあまり真帆さんに話したがらなかった。独立してこの後どうなるかが気になりますが、勇太さん夫婦にとっても会社にとっても、良い結末になれることを願います。
・夫が思ったよりも妻側についてくれる人で良かった。経営者の家庭の場合仕事が切れずに妻に我慢を強いるケースが多いけど。
読者からはほかに「 私も旦那の実家が自営で、一緒に働いているのですごくよくわかる」というコメントもありましたが、同じ境遇の方はけっこういるのではないでしょうか。勇太と真帆は会社を離れる決意をしましたが、みなさんならどうしますか？
(田辺香)