日本都市ファンド投資法人およびイオンモールは「mozo ワンダーシティ」において、顧客利便性の向上とデジタル接点の強化を目的に2025年8月1日(金)に公式ホームページおよびスマートフォンアプリの全面リニューアルを実施します。

mozo ワンダーシティ「公式ホームページとアプリ」

日本都市ファンド投資法人およびイオンモールは「mozo ワンダーシティ」において、顧客利便性の向上とデジタル接点の強化を目的に2025年8月1日(金)に公式ホームページおよびスマートフォンアプリの全面リニューアルを実施。

このリニューアルでは、最新のAI技術を活用した検索機能をホームページに新たに搭載し、ユーザーが求める情報に迅速かつ的確にアクセスできる環境を整備しました。

また、アプリにおいてもUI/UX(ユーザーインターフェース/ユーザーエクスペリエンス)の改善を図り、クーポン機能の拡充やポイントプログラムの刷新により、利便性と顧客満足度の向上を目指します。

【新しいホームページと機能】

■ホームページリニューアルのポイント

●AI検索機能の導入

自然言語による検索に対応し、目的の情報にスムーズに到達可能

●ナビゲーション機能(ルート案内システム)の導入

●スマートフォン最適化デザイン

直感的な操作性と視認性を重視したレイアウトに刷新

新しいホームページ(トップ画面/AI検索画面/ルート案内画面)

●AI検索機能の導入

サイト上にAI検索機能を新たに搭載。

来館前や来館中の不安や疑問をスムーズに解消するため、営業時間や店舗情報、駐車場、館内施設などに関するご質問に24時間対応し、お客さまの“知りたい”にすぐ答えるデジタルコンシェルジュとして機能します。

新たな体験・発見のきっかけとなります。

●ナビゲーション機能(ルート案内システム)の導入

新たに導入した「ナビゲーション機能」では、スマートフォン上で館内マップを操作し、現在地と目的地を指定するだけでおすすめのルートを表示。

授乳室や多機能トイレ、目的の店舗へ迷わずに到着することができます。

●スマートフォン最適化デザイン

スマートフォンでの閲覧に特化したインターフェース設計を採用し、ショップ検索やイベント情報などの操作性を向上。

情報やコンテンツをどこにいても取得することができる視認性にも配慮したデザインにより、誰にとっても“ここちよい”サイトを実現しました。

【mozoアプリ リニューアル概況】

■mozoアプリ リニューアルのポイント

●アプリアイコンおよびUIデザインの刷新

視覚的な魅力を高め、操作性を向上

●クーポン機能の拡充

お客さまのニーズに応じたお得なクーポンを配信

●スタンプ機能の新設

期間限定のスタンプカードで、楽しみながら特典を獲得

●ポイントプログラムの刷新

お買上げ金額に応じた新ランク制度を導入し、ランクに応じた特典を提供

新しいmozoアプリ(トップ画面/会員画面/スタンプカード画面)

■mozo ワンダーシティ施設概要

所在地 : 〒452-0817 愛知県名古屋市西区二方町40番

事業者 : 日本都市ファンド投資法人

運営・管理: イオンモール株式会社、株式会社ザイマックス東海

施設規模 : 敷地面積:約107,000m2 延床面積:約244,000m2

営業時間 : ショップ・サービス 10:00〜21:00

レストラン 11:00〜22:00

イオンスタイルワンダーシティ 9:00〜23:00

※一部営業時間が異なる店舗・売場があります。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post AI検索機能を搭載し、利便性と顧客体験を向上!mozo ワンダーシティ「公式ホームページとアプリ」 appeared first on Dtimes.