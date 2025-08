7¥¹¥Æ¥Ã¥×AI³Ø½¬¤Ç¿·¿Í¤¬3¥ö·î¤Ç°ì¿ÍÁ°¤Ë¡ª¥Æ¥Ã¥¯¥¦¥§¥¤¡Öhoteliyell AI¥Û¥Æ¥ë¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡×

テックウェイは、ホテル業界向けに特化した次世代型教育ソリューション「hoteliyell AIホテルアカデミー」を2025年8月1日より正式提供開始します。

テックウェイ「hoteliyell AIホテルアカデミー」

テックウェイは、ホテル業界向けに特化した次世代型教育ソリューション「hoteliyell AIホテルアカデミー」を2025年8月1日より正式提供開始。

このシステムは、教育コスト50%削減、研修期間37%短縮を実現する革新的なサービスで、ホテル業界が直面する人材育成・多言語対応・離職率の課題を解決します。

■ホテル料理界のレジェンド 高階 孝晴氏推薦

品川プリンスホテル元調理部長/大江戸温泉物語 最高料理顧問

高階 孝晴氏

インバウンド対応やスタッフ教育に悩むホテルが増える中、hoteliyell AIホテルアカデミーは現場の“教えたくても教えきれない”課題を解決してくれる存在です。

<高階シェフ推薦の言葉>

「私は「朝から幸せを感じる料理」をテーマにレストラン運営を続けていますが、その裏にあるのは“スタッフが安心して働ける環境づくり”です。

このシステムが全国の現場を支え、働く人にも、訪れる人にも幸せを届ける土台になることを心から期待しています。

」

■「新人の5割が3年以内に離職」ホテル業界が直面するリアルな課題

同社が実施したホテル業界調査(2025年3月、全国ホテル112施設対象)によると、今、全国のホテル現場では以下のような切実な課題が山積しています。

・93%が「教育時間の確保が困難」と回答

新人スタッフの5割が3年以内に退職

・87%が「外国人スタッフの教育に課題」を抱える

教育に割ける時間は1日15分以下

・76%が「研修の属人化」を問題視

「hoteliyell AIホテルアカデミー」は、こうした現場のリアルな課題を根本から解決する、AIアバターによる実践型ホテル研修ソリューションです。

新人や外国人スタッフが即戦力となるスキルを、いつでもどこでも、ホテル業務に即した形で習得可能。

導入により教育の属人化を排除し、スタッフが定着する人材育成を実現します。

■「なぜ新人の85%が3ヶ月で即戦力になるのか?」― 独自の7ステップ学習メソッド

「hoteliyell AIホテルアカデミー」が圧倒的な成果を生み出す秘密は、科学的根拠に基づいた独自の7ステップ学習メソッドにあります。

従来のいきなり実践型研修で多くのスタッフが挫折・離脱するのに対し、このメソッドでは段階的なアプローチでスタッフの成長と定着を促進します。

1. 動機づけ(3分)

「学ぶ意味」を理解し、モチベーション維持率95%を実現。

学びの目的と価値を明確に提示することで、学習効果を最大化します。

2. 基礎学習

体系化された知識をインプットすることで、接客の本質と業務の全体像を把握。

AIによる最適な情報提供で効率的に学習します。

3. 理解度確認

AIが学習の定着度を自動測定し、理解が不十分な部分を特定。

補強学習を自動提案します。

理解度が従来比2.5倍向上します。

4. 模範ロールプレイ

30種類のAIペルソナによる模範接客を観察し、理想的な対応のイメージを構築します。

視覚的学習で記憶定着率が向上します。

5. 顧客視点でロールプレイ

Unity 3Dで実現する「顧客体験」により、共感力を劇的に向上。

サービスを受ける側の気持ちを理解し、質の高い接客につなげます。

6. 実践練習ロールプレイ

AIペルソナとの対話形式でロールプレイング。

100種類以上の接客シナリオで様々な状況に対応できる実践力を養成します。

7. 振り返り・定着(5分)

学びを「使える知識」に変換する振り返り。

AIがパーソナライズしたフィードバックを提供し、3ヶ月後の実践率92%を実現します。

■「hoteliyell AIホテルアカデミー」5つの注目機能

【レベル別×ロール別研修モジュール】

・「フロント業務」「レストランサービス」「清掃」「調理補助」などロールごとに最適化

・新人〜中堅スタッフ向けに段階的にスキルを定着

【AIアバターによる会話型トレーニング】

・実在のクレームやインバウンド対応をリアルに再現

・声・スピード・内容をAIが即時分析、改善ポイントをフィードバック

・100種類以上の接客シナリオを搭載

【多言語&異文化対応(15言語対応)】

・外国人スタッフ向けに「日本の接客文化研修」実施

・日本人スタッフ向けには「国別ゲスト理解トレーニング」を提供

【スタッフ別スキルレポート&分析ダッシュボード】

・管理者がスタッフごとの強み・課題を可視化

・チーム全体の課題傾向把握で研修戦略を最適化

【デバイスフリー・高セキュリティ対応】

・PC/タブレット/スマホなどすべてのデバイスに対応

・AWS閉域環境を採用し、高度な情報セキュリティを確保

モバイル画面

PC画面

■ベータテスト6か月で実証された効果

教育コスト :最大50%削減

研修期間 :平均37%短縮

離職率 :半分以下に改善

クレーム対応件数:20%減少

※先行導入パートナー5社(高級ホテル2社、ビジネスホテル2社、旅館1社)での平均値

■ベータテスト参加企業様からの評価

都内観光ビジネスホテル(客室200)人事部長

「人材不足の中、タイミーなどで臨時スタッフを活用していますが、教育時間の確保が最大の課題でした。

hoteliyell AIホテルアカデミーは、わずか2時間の研修で驚くほど高い効果を発揮。

スタッフの自信につながり、リピート勤務率が飛躍的に向上しました。」

■料金プラン

【ローンチ記念特別価格(2025年12月末まで)】

月額:3,000円/人(10人単位から利用可能)

例:スタッフ20名の場合 → 月額60,000円(20名×3,000円)

【30日間無料トライアル】

・全機能利用可能

・最大10名まで登録可能

・専任サポート付き

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 7ステップAI学習で新人が3ヶ月で一人前に!テックウェイ「hoteliyell AIホテルアカデミー」 appeared first on Dtimes.