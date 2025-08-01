º°Ìî¤Ö¤ë¤Þ¡¢ËÜÌ¾¤ÎÌ¾»ú¤òÀäÂÐ¤ËÌÀ¤«¤»¤Ê¤¤ÍýÍ³¡Ö²¼¥Í¥¿¤Ç½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡Ä¡×
¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Îº°Ìî¤Ö¤ë¤Þ¡Ê38ºÐ¡Ë¤¬¡¢7·î31Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö²¿¤«¡È¥ª¥â¥·¥í¤¤¥³¥È¡É¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ËÜÌ¾¤ÎÌ¾»ú¤òÀäÂÐ¤ËÌÀ¤«¤»¤Ê¤¤ÍýÍ³¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ïº£²ó¡¢·ÝÇ½¿Í¤ÎËÜÌ¾¤òÅö¤Æ¤ë´ë²è¡ÖËÜÌ¾»û¤ÎÊÑ¡×¤òÊüÁ÷¡£¡Èº°Ìî¤Ö¤ë¤Þ¡É¤Ï·ÝÌ¾¤Ç¡¢ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿5¤Ä¤ÎÁªÂò»è¤Ï¤¹¤Ù¤Æ²¼¤ÎÌ¾Á°¤Î¤ß¡¢¼Â¤ÏÌ¾»ú¤òÀäÂÐ¤ËÌÀ¤«¤»¤Ê¤¤ÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
º°Ìî¤Ï¡Ö·ë¹½²¼¥Í¥¿¤Ç½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡£Ì¾»ú¤¬¤¹¤´¤¤ÄÁ¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢°ìÂ²¤ÎÃÑ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ËÜÌ¾¤ÏÀäÂÐ¤Ë¡ÊÎ¾¼ê¤Ç¡ß°õ¡Ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤½¤Î¤¿¤áº£²ó¤Î´ë²è¤Ç¤Ï²¼¤ÎÌ¾Á°¤Î¤ß¡¢ËÜÌ¾¤Ï¡ÖÍ§Î¤·Ã¡×¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ïº£²ó¡¢·ÝÇ½¿Í¤ÎËÜÌ¾¤òÅö¤Æ¤ë´ë²è¡ÖËÜÌ¾»û¤ÎÊÑ¡×¤òÊüÁ÷¡£¡Èº°Ìî¤Ö¤ë¤Þ¡É¤Ï·ÝÌ¾¤Ç¡¢ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿5¤Ä¤ÎÁªÂò»è¤Ï¤¹¤Ù¤Æ²¼¤ÎÌ¾Á°¤Î¤ß¡¢¼Â¤ÏÌ¾»ú¤òÀäÂÐ¤ËÌÀ¤«¤»¤Ê¤¤ÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
º°Ìî¤Ï¡Ö·ë¹½²¼¥Í¥¿¤Ç½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡£Ì¾»ú¤¬¤¹¤´¤¤ÄÁ¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢°ìÂ²¤ÎÃÑ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ËÜÌ¾¤ÏÀäÂÐ¤Ë¡ÊÎ¾¼ê¤Ç¡ß°õ¡Ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤½¤Î¤¿¤áº£²ó¤Î´ë²è¤Ç¤Ï²¼¤ÎÌ¾Á°¤Î¤ß¡¢ËÜÌ¾¤Ï¡ÖÍ§Î¤·Ã¡×¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£