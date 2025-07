【マブラヴ ガールズガーデン】 事前登録受付中 価格:基本プレイ無料(アイテム課金あり)

EXNOAとKMSは、フルオート放置系RPG「マブラヴ ガールズガーデン」(以下、マブガル)の事前登録サイトにて実施中のガチャに、新SSRキャラクター「一条白奈」を追加した。本作は、PC(ブラウザ/DMM GAME PLAYER)およびDMM GAMESストア(Android)にて展開予定。

また、事前登録者数が15万人を突破したため、報酬がアップグレードされた。

「マブガル」事前登録ガチャに新SSR「一条白奈」追加!

事前登録ガチャにて排出されるキャラクターに新SSR「一条白奈」が追加された。事前登録ガチャにて入手したキャラクターは、本サービス開始後に受け取ることができる。

□事前登録ページ

事前登録者数15万人を突破!

【SSR 純白のラッキーガール 一条 白奈】

「マブガル」の事前登録者数15万人突破に伴い、現在実施中の事前登録キャンペーンでは「無償ジェム3,000個」の配布が決定した。

また、現時点での公式Xフォロワー数が1万人/累計ガチャ回転数が500万回を突破しており、追加で累計「無償ジェム4,500個」の配布が決定している。

報酬は今後も条件達成に応じてアップグレードされていく。

□マブラヴ ガールズガーデン公式X(@Muvluv_GG)

事前登録ガチャにSSR一条白奈が新登場&事前登録15万人突破記念!公式Xキャンペーン開催中!

公式X(@Muvluv_GG)では、抽選で1名に10,000円分、10名に1,000円分のAmazonギフトカード番号が当たるキャンペーンが開催されている。

景品

Amazonギフトカード番号

・10,000円分【1名】

・1,000円分【10名】

応募期間

7月28日23時59分まで

※本キャンペーンは合同会社EXNOAによる提供です。本キャンペーンについてのお問い合わせはAmazonではお受けしておりません。

お問い合わせは、公式X(@Muvluv_GG)のDMまでお願いいたします。

※キャンペーンの開催日時や内容は変更となる可能性があります。

※詳細は公式Xよりご確認ください。

「マブガル」公式Discord開設

ユーザー同士の交流が楽しめる「マブガル」の公式Discordが開設された。Discordの機能も随時アップグレード予定。続報は公式Xなどで公開される。

□Discord招待リンク

「ザルトゥーム学園特別配信教室」アーカイブ公開中!

7月15日に配信された初の公式放送「ザルトゥーム学園特別配信教室」のアーカイブが公開されている。

【『マブラヴ ガールズガーデン』公式番組!ザルトゥーム学園特別配信教室!】

(C)Muv-Luv: The Answer (C) 2025 EXNOA LLC / KMS, Inc.