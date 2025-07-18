½©»³ÁÓ¹õ¤¬¥É¡¼¥ó¡ª¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ¡Ö¾Ð¥¥¤»¤§¤ë¤¹¤Þ¤ó¡×¤¢¤Ê¤¿¡¢º£Æü¤«¤éÁÓ¹õ¤Î¥È¥ê¥³¤Ç¤¹¤è¡Á
7·î18Æü¡Ê¶â¡Ë²£ÉÍ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ¡Ö¾Ð¥¥¤»¤§¤ë¤¹¤Þ¤ó¡×ÇÛ¿®¡È¥É¡¼¥ó¡ª¡ÉµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦ÁÓ¹õÊ¡Â¤¤ò±é¤¸¤ë½©»³Îµ¼¡¡Ê¥í¥Ð¡¼¥È¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£¡È½©»³ÁÓ¹õ¡É¤¬¡È¥É¡¼¥ó¡ª¡É¤È¸«¤É¤³¤í¡õÎ¢ÏÃ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛAAEC½©»³¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö±ÇÁü¥»¥ó¥¿¡¼ ÁÇ¿Í¥Û¡¼¥à¥Ó¥Ç¥ª¤Ê¤ó¤È¤«¤¹¤ë²Ý
¡È½©»³ÁÓ¹õ¡É¤¬¥É¡¼¥ó¡ª
¥Æ¥ìÅì¤Ç¤Ï¡¢Æ£»ÒÉÔÆóÍºA¤ÎÉÔµà¤ÎÌ¾ºî¡Ö¾Ð¥¥¤»¤§¤ë¤¹¤Þ¤ó¡×¤ò¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ²½¡£¸¶ºî¤ò¸½ºß¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤¿ÏÃ¡¢´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÏÃ¤ÎÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤ÊÁ´12ÏÃ¤ÎµÓËÜ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢µÜÆ£´±¶åÏº¡¢¥Þ¥®¡¼¡¢ºÙÀîÅ°¡¢´äºê¤¦Âç¡Ê¤«¤â¤á¤ó¤¿¤ë¡Ë¤Î4¿Í¡£¤½¤·¤Æ¡¢Çº¤á¤ë¸½Âå¿Í¤Î¡È¥³¥³¥í¤Î¥¹¥¥Þ¡É¤òËä¤á¤ë¡¢¹õ¤¤¥¹¡¼¥Ä¤ËÁ´¿È¤òÊñ¤ó¤ÀÆæ¤Î¥»¡¼¥ë¥¹¥Þ¥ó¡¦ÁÓ¹õÊ¡Â¤(¤â¤°¤í¤Õ¤¯¤¾¤¦)¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï½©»³Îµ¼¡¡Ê¥í¥Ð¡¼¥È¡Ë¡£ËÜÆü¤è¤êPrime Video¤Ç¤ÎÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¡ª
¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Ë¡¢¡È¥ª¡¼¥Ã¥Û¥Ã¥Û¥Ã¥Û¥Ã¥Û¥Ã¡É¤È¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¾Ð¤¤À¼¤È¤È¤â¤Ë¡ÈÁÓ¹õÊ¡Â¤¡ÉÌò¤Î½©»³¤¬ÅÐ¾ì¡£
¡Ö¤ï¤¿¤¯¤·¡È½©»³ÁÓ¹õ¡É¤È¿½¤·¤Þ¤¹¡×¤È°§»¢¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼èºà¿Ø¤ËÌ¾»É¤òÇÛ¤ë¡£¤Þ¤ë¤ÇÌ¡²è¤ä¥¢¥Ë¥á¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÈÁÓ¹õÊ¡Â¤¡É¤Ã¤×¤ê¤Ë¡¢¼èºà¿Ø¤â¤É¤è¤á¤¯¡£
¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ²½È¯É½¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¡ÈÁÓ¹õÊ¡Â¤Ìò¤ÏÃ¯¤À¡©¡É¤ÈÂç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¡£SNS¾å¤Ç¡¢½©»³¤ò¤Ï¤¸¤áÆüÂ¼Í¦µª¡Ê¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¡Ë¡¢ÄÍÃÏÉð²í¡Ê¥É¥é¥ó¥¯¥É¥é¥´¥ó¡Ë¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÀÐÇËÌÐÁíÍý¤ÎÌ¾Á°¤Þ¤ÇÍ½ÁÛ¤Ë¾å¤¬¤ëÃæ¡¢¡Ö¡È»ä¤Ê¤Î¤Ë¡Á¡É¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È½©»³¡£
ÁÓ¹õÌò¤¬½©»³¤À¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤È¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ë´°àú¡ª¡×¡ÖÁÓ¹õ¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¤Ê¤ÉÀä»¿¤ÎÀ¼¤Ç»ý¤ÁÀÚ¤ê¡£½©»³ËÜ¿Í¤â¡Ö»ä¡¢ÀµÄ¾¡¢Ë¹»ÒÈï¤Ã¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È¡¢¸«¤¿ÌÜ¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡ÈÁÓ¹õÊ¡Â¤¡É¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤À¤È¼«Ç§¡£¡ÖÁÓ¹õÊ¡Â¤¤ò¤ä¤ë¤Î¤Ï¡¢¸Â¤é¤ì¤¿ÂÎ·¿¡¢³æÉý¡¢¸ý¸µ¡¢»õ¤¬¤Ê¤¤¤È¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤½¤Î¿³ºº¤¬¼õ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¸Ø¤ê¤Ç¤¹¤Í¡×¤È´î¤Ó¤ò¡£
É÷ËÆ°Ê³°¤ÎÌòºî¤ê¤Ç¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦½éÂå¥¢¥Ë¥áÈÇ¤ò¸«Ä¾¤·¡¢¡Ö°Õ¼±¤·¤¿¤Î¤Ï½éÂå¡¦ÂçÊ¿Æ©¤µ¤ó¤ÎÀ¼¡×¤È¡£Æü¾ïÀ¸³è¤«¤éÁÓ¹õ¤Î¸ýÄ´¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢Â¾¤ÎÈÖÁÈ¤Î¥í¥±¤Ç¤â¡È¥ª¡¼¥Ã¥Û¥Ã¥Û¥Ã¥Û¥Ã¥Û¥Ã¡É¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¶¦±é¼Ô¤¬¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¸¶ºî¤ä¥¢¥Ë¥á¤ÇÁÓ¹õ¤Ï¸ý¤òÊÄ¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢½©»³¤â¤º¤Ã¤È¸ý¤ò³«¤±¡¢»õ¤ò¸«¤»¤¿¾õÂÖ¤Ç±é¤¸¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÁ´ÊÔ¸ý³«¤±¥É¥é¥Þ¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿½©»³¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÌòºî¤ê¤Ë¡¢¶¦±é¼Ô¤Î郄ÅèÀ¯¿¡ÊÂè7ÏÃ¡Ë¤â¡Ö¼Â¼Ì¤Ç¤³¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£¿Í´Ö¤¬±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£
郄Åè¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÁÓ¹õÊ¡Â¤¤Ë¥É¡¼¥ó¡ª¤µ¤ì¤ë⁉¡È¥³¥³¥í¤Î¥¹¥¥Þ¡É¤òÊú¤¨¤¿¿Í¡¹¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢»³ËÜ¹Ì»Ë¡¢ÀÆÆ£Í³µ®¡¢¤¢¤Î¡¢ÃæÀîÂç»Ö¡¢Ãç´ÖÍ³µª·Ã¡¢Ô¢Â¼È»¡¢ßÀÅÄ³Ù¡¢¾®Æü¸þÊ¸À¤¤é¹ë²Ú¥²¥¹¥È¡£
Ãæ¤Ç¤â¡¢½©»³¤Î°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢CM¤Ç¤â¤ª¤Ê¤¸¤ß¡ÖÌ´¥°¥ë¡¼¥×¡×¼ÒÄ¹¡¦ÀÐÅÄ½Å×¢¡ÊÂè5ÏÃ¡Ë¤Ç¡Ö¥ä¥Ð¥¤¤Ç¤¹¡×¤È¡£±éµ»¤Î·Ð¸³¤Î¤Ê¤¤ÀÐÅÄ¼ÒÄ¹¤Ï¡¢¥»¥ê¥Õ³Ð¤¨¡¢Æ°¤¤Ê¤¬¤é¤Î¼Çµï¤ËÂç¶ìÀï¡£»£±Æ»þ´Ö¤âÂ¾¤Î²ó¤Î3ÇÜ¤Ë¤âµÚ¤ó¤À¤½¤¦¤Ç¡¢½©»³¤â¡ÖÊüÁ÷»ö¸Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤ÈÊüÁ÷¤Ç¤¤ë¤«ÉÔ°Â¡ª¡©
¤Þ¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡È½©»³ÁÓ¹õ¡É¤¬SNS¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿»ëÄ°¼Ô¤Î¡È¥³¥³¥í¤Î¥¹¥¥Þ¡É¤ò¥É¡¼¥ó¡ª¤ÈËä¤á¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤â¡£¡Ö±Ñ¸ì¤¬ÏÃ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¹¥¤¤Ê¶Á¤¤ÎÃ±¸ì¤ò¤Ò¤È¤Ä¤À¤±³Ð¤¨¤Æ¡¢¤¢¤È¤Ï´¶¾ð¤Î¤Ã¤±¤ì¤ÐOK¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£¡Ö¥Ñ¥ó¥Æ¥£¡¼¥¹¥È¥Ã¥¥ó¥°¡×¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ö¥é¥¸¥ã¡¼¡×¤Ê¤É¤Î±ÑÃ±¸ì¡Ê¡©¡Ë¤Ò¤È¤Ä¤ÇÍÍ¡¹¤Ê´¶¾ð¤ÎÉ½¸½¤ò¼Â±é¤·¡¢¼èºà¿Ø¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿ÀäÂÐ¤Ë¸«¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡Á¡£º£Æü¤«¤éÁÓ¹õ¤Î¥È¥ê¥³¤Ç¤¹¤è¡Á¡£¥É¡¼¥ó¡ª¡×¤È¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥Ý¡¼¥º¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ¡Ö¾Ð¥¥¤»¤§¤ë¤¹¤Þ¤ó¡×¤Ï¡¢Prime Video ¤Ë¤ÆËÜÆü¤è¤ê#1¡Á4ÇÛ¿®³«»Ï¡¢°Ê¹ßËè½µ¶âÍËÆü¤Ë4ÏÃ¤º¤ÄÇÛ¿®³«»Ï¡ÊÁ´12ÏÃ¡Ë¡£
¡Ú2025Ç¯7·î18Æü(¶â)ÇÛ¿®³«»Ï¡Û
#1 ¡Ö¤¿¤Î¤â¤·¤¤´é¡×
µÓËÜ¡§µÜÆ£´±¶åÏº
½Ð±é¡§»³ËÜ¹Ì»Ë
#2 ¡Ö¥·¡¼¥½¡¼¥²¡¼¥à¡×
µÓËÜ¡§µÜÆ£´±¶åÏº
½Ð±é¡§ÀÆÆ£Í³µ®¡¢ÀéÍÕÍºÂç
#3 ¡Ö¥½¥Ã¥¯¥ê¤µ¤ó¡×
µÓËÜ¡§¥Þ¥®¡¼
½Ð±é¡§ËÜ¶¿ÁÕÂ¿¡¢¤¢¤Î
#4 ¡Ö·èÃÇ¥¹¥Æ¥Ã¥¡×
µÓËÜ¡§ºÙÀîÅ°
½Ð±é¡§ ¹õÅç·ëºÚ
¡Ú2025Ç¯7·î25Æü(¶â)ÇÛ¿®³«»Ï¡Û
#5 ¡ÖÌ´¤Î°ìÈ¯²° ¡½¥â¥°¥ê¥º¥àµ¡½¡×
µÓËÜ¡§µÜÆ£´±¶åÏº
½Ð±é¡§ÀÐÅÄ½Å×¢¡¢ÊÝ²ÊÍÎ¤
#6 ¡Ö¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¥Ò¥í¥¤¥ó¡×
µÓËÜ¡§¥Þ¥®¡¼
½Ð±é¡§°æ·å¹°·Ã
#7 ¡ÖÃÏ²¼¥¢¥¤¥É¥ë¡½¥â¥°¥ê¥º¥àII¡½¡×
µÓËÜ¡§¥Þ¥®¡¼
½Ð±é¡§¹âÅèÀ¯¿¡¢OCHA NORMA
#8 ¡Ö¼Ú¤ê¥Ñ¥¯¤ÎÀô¡×
µÓËÜ¡§µÜÆ£´±¶åÏº
½Ð±é¡§ÃæÀîÂç»Ö
¡Ú2025Ç¯8·î1Æü(¶â)ÇÛ¿®³«»Ï¡Û
#9 ¡Ö¥¤¥ó¼çÉØ¥¨¥ó¥µ¡¼¡×
µÓËÜ¡§¥Þ¥®¡¼
½Ð±é¡§Ãç´ÖÍ³µª·Ã
#10¡Ö³¤ÇÏ¥¬¥à¡×
µÓËÜ¡§¥Þ¥®¡¼
½Ð±é¡§Ô¢Â¼È»
#11 ¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¾å»Ê¡×
µÓËÜ¡§´äºê¤¦Âç
½Ð±é¡§¾¡ÃÏÎÃ
#12 ¡Ö¥µ¥Ö¥¹¥¯¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡×
µÓËÜ¡§ºÙÀîÅ°
½Ð±é¡§ßÀÅÄ³Ù¡¢¾®Æü¸þÊ¸À¤
¤Þ¤¿¡¢²£ÉÍ¡¦¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¡¢¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¥×¥é¥¶5³¬¤Î¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¡ÖCafe Fan Base¡Ê¥«¥Õ¥§ ¥Õ¥¡¥ó¥Ù¡¼¥¹¡Ë¡×¤Ë¤Æ¡¢2025Ç¯7·î18Æü(¶â)¡Á7·î30Æü(¿å)¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢¡Ö¾Ð¥¥¤»¤§¤ë¤¹¤Þ¤ó¥«¥Õ¥§ ¡Á♡¥ª¥Ê¥«¤Î¥¹¥¥Þ¡¦¡¦¡¦¤ªËä¤á¤·¤Þ¤¹¡Á¡×¤ò³«ºÅ¡£ÁÓ¹õÊ¡Â¤¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿²ø¤·¤²¤«¤Ä¥Ý¥Ã¥×¤Ê¸ÂÄê¥Õ¡¼¥É¡õ¥É¥ê¥ó¥¯¤¬ÅÐ¾ì¡£¤µ¤é¤Ë¥«¥Õ¥§Æþ¾ìÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡ÖÁÓ¹õÊ¡Â¤¤ªÌÌ¡×¡¢ÃíÊ¸ÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡Ö¥é¥ó¥Á¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥È¡×¡¢¡Ö¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£Åù¿ÈÂç¤ÎÁÓ¹õÊ¡Â¤¤È¼Ì¿¿¤¬»£¤ì¤ë¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ä¡¢¥É¥é¥Þ»£±Æ¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿¾®Æ»¶ñ¤âÅ¸¼¨¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÈÖÁÈ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÈ¯Çä¡ª ¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÂç¤ÎÁÓ¹õÊ¡Â¤¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤ä¡¢¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡É¥Õ¥§¥¤¥¹¡ÉËþºÜ¤Î¥Õ¥§¥¤¥¹¥¿¥ª¥ë¡¢ÁÓ¹õÊ¡Â¤¤ò²Ä°¦¤¯¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¤·¤¿¥¢¥¯¥ê¥ë¥Á¥ã¡¼¥à¤Ê¤É¡¢¡Ö¾Ð¥¥¤»¤§¤ë¤¹¤Þ¤ó¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥°¥Ã¥º¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦»ÅÍÍ¤¬°ìÉô°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¿ô¤Ë¸Â¤ê¤Î¤¢¤ë¾¦ÉÊ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Çä¤êÀÚ¤ì¤ÎºÝ¤Ï¤´ÍÆ¼Ï¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¥Æ¥ìÅìËÜÊÞ¡£WEB¡×¡¢¥Æ¥ìÅìËÜÊÞ¡£Åìµþ±ØÅ¹¡¢¥Ä¥ê¡¼¥Ó¥ì¥Ã¥¸¡ÊÅìµþ¡¢²£ÉÍ¡¢Âçºå¡¢Ê¡²¬¡Ë¡¢¾Ð¥¥¤»¤§¤ë¤¹¤Þ¤ó¥«¥Õ¥§¡Ê²£ÉÍ¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¥×¥é¥¶ 5 ³¬¡¿¢¨¥«¥Õ¥§¤´ÍøÍÑ¤Ç¤Ê¤¤Êý¤â¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡Ë¤ÇÈÎÇäÃæ¡ª