ÂæÏÑ¤ò¼Ì¤·¤¿¸½Â¸ºÇ¸Å¤Î±Ç²è¡Ö¥Õ¥©¥ë¥â¥µ¡×¡¢¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤ÇÌµÎÁ¸ø³«
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡Ë¹ñ²È±Ç²è¡¦»ëÄ°Ê¸²½¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï17Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢ÂæÏÑ¤ò¼Ì¤·¤¿¸½Â¸ºÇ¸Å¤Î±Ç²è¡Ö¥Õ¥©¥ë¥â¥µ¡×¡ÊFormosa¡Ë¤ò¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤ÇÌµÎÁ¸ø³«¤·¤¿¡£ÆüËÜÅý¼£»þÂå¤Î1917Ç¯¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö»þ¤ÎÂæÏÑ¤Î¼«Á³É÷·Ê¤ä·úÃÛÊª¡¢¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¡¢¿¢Ì±ÃÏÅý¼£¤Îµ°À×¤Ê¤É¤¬µÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ°²è¤ÎÄ¹¤µ¤Ï7Ê¬30ÉÃÍ¾¤ê¡£1991Ç¯¤ËÊ£À½¥Õ¥£¥ë¥à¤¬¥ª¥é¥ó¥À±Ç²èÇîÊª´Û¡Ê¸½ºß¤Î¥¢¥¤¥Õ¥£¥ë¥à¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡Ë¤«¤éÆ±¥»¥ó¥¿¡¼¡ÊÅö»þ¤Ï¹ñ²È±Ç²è»ñÎÁ´Û¡Ë¤Ë´óÂ£¤µ¤ì¤¿¡£¥ª¥é¥ó¥À±Ç²èÇîÊª´Û¤ÎµÏ¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±´Û¤¬½êÂ¢¤·¤Æ¤¤¤¿Ê£À½¥Õ¥£¥ë¥à¤Ï1922Ç¯¤´¤í¤Ëºî¤é¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¥Þ¥¹¥¿¡¼¥Ý¥¸¥Õ¥£¥ë¥à¤ÎÀ½ºîÇ¯¤ä¹ÔÊý¤ÏÉÔÌÀ¤À¤È¤¤¤¦¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡Ö¥Õ¥©¥ë¥â¥µ¡×¤ÏÂæÏÑ¤Î¤«¤Ä¤Æ¤Î¸Æ¾Î¤Ç¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¸ì¤Ç¡ÖÈþ¤·¤¤Åç¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£
Æ±¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÅÎÎï¶×¼¹¹ÔÄ¹¡ÊCEO¡Ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Æ±¥»¥ó¥¿¡¼¤ÏÀ¤³¦³ÆÃÏ¤Ë»¶¤é¤Ð¤Ã¤¿ÂæÏÑ±Ç²è¤ÎÊÖ´Ô¤òÌÜ»Ø¤·¡¢1990Ç¯Âå¤«¤éÀ¤³¦¤Î¥Õ¥£¥ë¥à¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤ÇÂæÏÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë±ÇÁü¤òÃµ¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Æ±¥»¥ó¥¿¡¼¤ÏÆ±ºîÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¤Ê¤É¤ò¤Þ¤È¤á¤¿³Ø½Ñ»ï¤âÈ¯¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê²¦¿´ùè¡¿ÊÔ½¸¡§Ì¾ÀÚÀé³¨¡Ë
Æ°²è¤ÎÄ¹¤µ¤Ï7Ê¬30ÉÃÍ¾¤ê¡£1991Ç¯¤ËÊ£À½¥Õ¥£¥ë¥à¤¬¥ª¥é¥ó¥À±Ç²èÇîÊª´Û¡Ê¸½ºß¤Î¥¢¥¤¥Õ¥£¥ë¥à¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡Ë¤«¤éÆ±¥»¥ó¥¿¡¼¡ÊÅö»þ¤Ï¹ñ²È±Ç²è»ñÎÁ´Û¡Ë¤Ë´óÂ£¤µ¤ì¤¿¡£¥ª¥é¥ó¥À±Ç²èÇîÊª´Û¤ÎµÏ¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±´Û¤¬½êÂ¢¤·¤Æ¤¤¤¿Ê£À½¥Õ¥£¥ë¥à¤Ï1922Ç¯¤´¤í¤Ëºî¤é¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¥Þ¥¹¥¿¡¼¥Ý¥¸¥Õ¥£¥ë¥à¤ÎÀ½ºîÇ¯¤ä¹ÔÊý¤ÏÉÔÌÀ¤À¤È¤¤¤¦¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡Ö¥Õ¥©¥ë¥â¥µ¡×¤ÏÂæÏÑ¤Î¤«¤Ä¤Æ¤Î¸Æ¾Î¤Ç¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¸ì¤Ç¡ÖÈþ¤·¤¤Åç¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£
Æ±¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÅÎÎï¶×¼¹¹ÔÄ¹¡ÊCEO¡Ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Æ±¥»¥ó¥¿¡¼¤ÏÀ¤³¦³ÆÃÏ¤Ë»¶¤é¤Ð¤Ã¤¿ÂæÏÑ±Ç²è¤ÎÊÖ´Ô¤òÌÜ»Ø¤·¡¢1990Ç¯Âå¤«¤éÀ¤³¦¤Î¥Õ¥£¥ë¥à¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤ÇÂæÏÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë±ÇÁü¤òÃµ¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Æ±¥»¥ó¥¿¡¼¤ÏÆ±ºîÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¤Ê¤É¤ò¤Þ¤È¤á¤¿³Ø½Ñ»ï¤âÈ¯¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê²¦¿´ùè¡¿ÊÔ½¸¡§Ì¾ÀÚÀé³¨¡Ë