ドキドキの初対面! YouTubeチャンネル「土豆の日記Cat’s diary」では、初めて出会うウサギと犬の様子が配信され、動画のコメント欄には「2匹の反応がとってもかわいい」「すてきな家族になれそう」の声が続出しました。

2匹の様子を遠くから見つめていたのは…

注目を集めたのは「How do rabbits and dogs react when they meet for the first time? Cute and interesting animal video」という動画。犬が寝そべっているソファに、ウサギがやってくるシーンから始まります。

犬は寝転んだままウサギのにおいを嗅ぎ、興味津々の様子。「新しい仲間かな?」と思いつつも、まだ踏み込む勇気はないようです。

一方のウサギも犬のにおいを嗅ぎながら、少しずつ距離を縮めていきます。「お友達になれるかな?」と興味深そうにクンクン。どこか慎重で警戒しているような様子です。

実は、この2匹の様子を遠くから猫が見つめていました。「一体あれは何者なんだニャ」とばかりに、犬とウサギの絡みを観察中。そのうちに、犬とウサギはだんだん打ち解けてきたようです。

先に仕掛けたのは犬の方。「きっと新しい家族だな」と安心したのか、ウサギの背中を枕のようにして、リラックスして横たわります。これに対し、「仕方ないなあ」と受け入れるウサギ。特に嫌がる様子もなく、穏やかな表情で静かに寝そべっています。

その後、ウサギは一度、犬のそばを離れます。少し寂しそうにウサギの行方を見つめる犬。ウサギはソファの角にいた猫にあいさつすると、再び犬のもとへと戻ってきました。ウサギが近づくと、「戻ってきてくれてうれしいワン」と言わんばかりに、うれしそうに顔をぺろぺろ。ウサギは驚きつつも嫌がる様子はなく、そのままじっとしています。

そして、犬はウサギを自分の腕の中へ。ウサギもリラックスし、体をゆだねて安心した様子です。犬の優しい抱っこに包まれ、穏やかな時間を楽しみ……という展開です。

すっかり仲良しになった2匹の様子に、動画の視聴者からは「少しずつ距離を詰めていく様子がたまらない」「かわいくて優しい家族に囲まれて、ウサギは幸せそうだね」との声が寄せられていました。ついついこちらも笑顔になってしまう2匹の交流を、ぜひ動画でご覧ください。