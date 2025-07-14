¹ÃÈå¡¢´ßÅÄ¡¢¾®ÎÓ¡Äµð¿Í¤ÎÊá¼ê¿Ø¤Ë¹âÌÚË»á¡Ö´ßÅÄ¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡12Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼ DeNA¡Ýµð¿Í¡Ù¤Ç¥²¥¹¥È²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¹âÌÚË»á¤¬¡¢µð¿Í¤Î´ßÅÄ¹ÔÎÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¼Â¶·¤òÌ³¤á¤¿±ì»³¸÷µª¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬µð¿ÍÊá¼ê¿Ø¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢¹âÌÚ»á¤Ï¡Ö´ßÅÄ¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÊÖÅú¡£
¡¡¹âÌÚ»á¤Ï¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´ßÅÄ¤¬¥Þ¥¹¥¯¤òÈï¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤Æ2ÈÖ¤Ç»È¤¤¤¿¤¤¤¯¤é¤¤¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬¹â¤¤¡£¥Ð¥ó¥È¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤â¡¢¥¨¥ó¥É¥é¥ó¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤â¾¡Éé¶¯¤µ¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2ÈÖ¤òÂÇ¤¿¤»¤Æ¤âÌÌÇò¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¡¢´ßÅÄ¤ÎÂÇ·âÎÏ¤òÀä»¿¤·¤¿¡£
¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¡Ë