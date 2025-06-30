ÄÌ²ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¡¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ー £±¥«·î¤Î¼ûÍ×¹â¤Þ¤ë¡¢ÊÆ£Æ£Ï£Í£Ã¤äÆü¶ä²ñ¹ç¤ò»ëÌî¤Ë

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¡¡USD/JPY¡¡EUR/USD¡¡EUR/JPY¡¡GBP/USD
1WK¡¡10.07¡¡8.71¡¡6.76¡¡7.75
1MO¡¡10.64¡¡8.61¡¡8.10¡¡7.73
3MO¡¡10.38¡¡8.16¡¡8.54¡¡7.77
6MO¡¡10.31¡¡7.96¡¡8.99¡¡7.84
9MO¡¡10.19¡¡7.87¡¡9.26¡¡7.90
1YR¡¡10.14¡¡7.83¡¡9.47¡¡7.98
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
1WK¡¡8.56¡¡9.64¡¡9.27
1MO¡¡9.27¡¡10.00¡¡8.89
3MO¡¡9.74¡¡9.95¡¡8.83
6MO¡¡10.00¡¡10.04¡¡8.70
9MO¡¡10.23¡¡10.09¡¡8.66
1YR¡¡10.34¡¡10.22¡¡8.64
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¡¡USD/JPY¡¡EUR/USD¡¡EUR/JPY¡¡GBP/USD
1WK¡¡10.07¡¡8.71¡¡6.76¡¡7.75
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¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
1WK¡¡8.56¡¡9.64¡¡9.27
1MO¡¡9.27¡¡10.00¡¡8.89
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