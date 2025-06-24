¡Ö¥µ¥×¥é¥¤¥º°ÜÀÒ¡×¡ÖÌµÌ¾¤Î°ïºà¡×ÆüËÜ¿ÍCB¤¬¡È»Ë¾åºÇ¹â³Û¡É¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¶¯¹ë¤Ø¡ª ¶Ã¤¤ÎÊóÆ»¤Ë¸½ÃÏÁûÁ³¡ÖC¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤òÉõ¤¸¹þ¤á¤¿ÆüËÜ¤Î¥¹¥¿¡¼¤À¡×
¡¡±Ñ¸ø¶¦ÊüÁ÷¡ØBBC¡Ù¤Ï¸½ÃÏ£¶·î23Æü¡¢¡Ö¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤¬¡¢J¥ê¡¼¥°¤ÎÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤«¤éÆüËÜÂåÉ½¤Î¥³¥¦¥¿¡¦¥¿¥«¥¤¡Ê¹â°æ¹¬Âç¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢500Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó£¹²¯8000Ëü±ß¡Ë¤Î·ÀÌó¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ë¾Ü¤·¤¤¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ä¥£¥ª¡¦¥í¥Þ¡¼¥Îµ¼Ô¤âÆ±ÍÍ¤ËÊó¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢·ÀÌó¤¬À®Î©¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ï¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¡£ÊóÆ»¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢J¥ê¡¼¥°¤«¤é³¤³°¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤È¤·¤Æ¤ÏÆüËÜ¿ÍºÇ¹â³Û¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Â³¡¹¤È¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÊóÆ»¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¡Øfootball.london¡Ù¤Ï¡Ö¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º°ÜÀÒ¤Ç¹ç°Õ¡×¤ÈÊóÆ»¡£¡Ö¥³¥¦¥¿¡¦¥¿¥«¥¤¤È¤Ï¡©¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤òÉõ¤¸¹þ¤á¤¿ÆüËÜ¿Í¥¹¥¿¡¼¡×¤È¸«½Ð¤·¤òÂÇ¤Á¡¢ÆüËÜ¤Î½Ó±Ñ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö£´·î¡¢¥¢¥¸¥¢¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¥¨¥ê¡¼¥È½à·è¾¡¤Ç¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤¬¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë¤ÈÂÐÀï¤·¤¿ºÝ¡¢¥¿¥«¥¤¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤òÁê¼ê¤Ë¤½¤Î¼ÂÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Ï¥í¥Ê¥¦¥É¡¢¥µ¥Ç¥£¥ª¡¦¥Þ¥Í¤é¤òÁê¼ê¤Ë£³¡Ý£²¤Ç¾¡Íø¤·¡¢¥¿¥«¥¤¤ÏÂ¿¤¯¤Î¾Î»¿¤òÍá¤Ó¤¿¡×
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß¡¢¹À¥¤¹¤º¡¢º£ÅÄÈþºù¤é¤òÍÞ¤¨¤Æ¤Î£±°Ì¤Ï¡© J¥ê¡¼¥¬¡¼¤¬¹¥¤¤Ê½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°TOP20¤ò°ìµó¾Ò²ð
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥¹¥Ñ¡¼¥º¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é¡¢¥¿¥«¥¤¤¬¥¹¥Ñ¡¼¥º¤Î³ÍÆÀ¤·¤¿ºÇ½é¤Î¼ã¤ÌµÌ¾¤Î°ïºà¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤´Â¸ÃÎ¤À¤í¤¦¡£¶áÇ¯¡¢¥ë¥«¡¦¥ô¥¹¥³¥Ó¥Ã¥Á¡¢¥¢¡¼¥Á¡¼¡¦¥°¥ì¥¤¡¢¥¦¥£¥ë¥½¥ó¡¦¥ª¥É¥Ù¡¼¥ë¡¢¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ù¥ê¥Ð¥ë¡¢¥ä¥ó¡¦¥ß¥ó¥Ò¥ç¥¯¡¢¥¢¥ó¥È¥Ë¥ó¡¦¥¥ó¥¹¥¡¼¡¢¥¢¥·¥å¥ê¡¼¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥ì¥Û¡¦¥Ù¥ê¥¹¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¿¡×¤È¤âÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ã¤CB¤¬¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¶¯¹ë¤Ç¤É¤ó¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤òÊâ¤à¤Î¤«¡£¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡¡°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ë¾Ü¤·¤¤¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ä¥£¥ª¡¦¥í¥Þ¡¼¥Îµ¼Ô¤âÆ±ÍÍ¤ËÊó¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢·ÀÌó¤¬À®Î©¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ï¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¡£ÊóÆ»¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢J¥ê¡¼¥°¤«¤é³¤³°¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤È¤·¤Æ¤ÏÆüËÜ¿ÍºÇ¹â³Û¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ö£´·î¡¢¥¢¥¸¥¢¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¥¨¥ê¡¼¥È½à·è¾¡¤Ç¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤¬¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë¤ÈÂÐÀï¤·¤¿ºÝ¡¢¥¿¥«¥¤¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤òÁê¼ê¤Ë¤½¤Î¼ÂÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Ï¥í¥Ê¥¦¥É¡¢¥µ¥Ç¥£¥ª¡¦¥Þ¥Í¤é¤òÁê¼ê¤Ë£³¡Ý£²¤Ç¾¡Íø¤·¡¢¥¿¥«¥¤¤ÏÂ¿¤¯¤Î¾Î»¿¤òÍá¤Ó¤¿¡×
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß¡¢¹À¥¤¹¤º¡¢º£ÅÄÈþºù¤é¤òÍÞ¤¨¤Æ¤Î£±°Ì¤Ï¡© J¥ê¡¼¥¬¡¼¤¬¹¥¤¤Ê½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°TOP20¤ò°ìµó¾Ò²ð
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥¹¥Ñ¡¼¥º¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é¡¢¥¿¥«¥¤¤¬¥¹¥Ñ¡¼¥º¤Î³ÍÆÀ¤·¤¿ºÇ½é¤Î¼ã¤ÌµÌ¾¤Î°ïºà¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤´Â¸ÃÎ¤À¤í¤¦¡£¶áÇ¯¡¢¥ë¥«¡¦¥ô¥¹¥³¥Ó¥Ã¥Á¡¢¥¢¡¼¥Á¡¼¡¦¥°¥ì¥¤¡¢¥¦¥£¥ë¥½¥ó¡¦¥ª¥É¥Ù¡¼¥ë¡¢¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ù¥ê¥Ð¥ë¡¢¥ä¥ó¡¦¥ß¥ó¥Ò¥ç¥¯¡¢¥¢¥ó¥È¥Ë¥ó¡¦¥¥ó¥¹¥¡¼¡¢¥¢¥·¥å¥ê¡¼¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥ì¥Û¡¦¥Ù¥ê¥¹¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¿¡×¤È¤âÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ã¤CB¤¬¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¶¯¹ë¤Ç¤É¤ó¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤òÊâ¤à¤Î¤«¡£¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô