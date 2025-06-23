¡Ö¥·¥Æ¥£¤Î¹¶·â¤Ë¿·¤¿¤Ê¼¡¸µ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡×¡Ö¤¹¤Ç¤Ë´°À®¤µ¤ì¤¿¥×¥ì¥¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡×¡¡¥·¥Æ¥£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¥¢¥¤¥È¡¦¥Ì¡¼¥ê¤Ë¹âÉ¾²Á½¸¤Þ¤ë
¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ï¥¯¥é¥ÖWÇÕÂè2Àï¤Ç¥¢¥ë¡¦¥¢¥¤¥ó¤ÈÂÐÀï¤·¡¢6-0¤Î²÷¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¿·²ÃÆþ¤Î¥é¥ä¥ó¡¦¥Á¥§¥ë¥¤ä19ºÐ¤Î¥¯¥é¥¦¥Ç¥£¥ª¡¦¥¨¥Á¥§¥Ù¥ê¤Ë½é¥´¡¼¥ë¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥·¥Æ¥£¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¹â¤Î»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Ãæ¤Ç¤â¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤³¤ÎÆü¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¿·²ÃÆþ¤ÎDF¥¢¥ë¥¸¥§¥ê¥¢ÂåÉ½DF¥é¥ä¥ó¡¦¥¢¥¤¥È¡¦¥Ì¡¼¥ê¤À¡£
±Ñ¡ØBBC¡Ù¤Ï¥¢¥ë¡¦¥¢¥¤¥óÀï¤ÇÌÜÎ©¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ë¥¨¥Á¥§¥Ù¥ê¤È¥¢¥¤¥È¡¦¥Ì¡¼¥ê¤òµó¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥ë½Ð¾ì²Ì¤¿¤·¤¿º¸SB¤ò¡Ö¥¦¥ë¥Ö¥º¤«¤é3100Ëü¥Ý¥ó¥É¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿Èà¤Ï¤¹¤Ç¤Ëº¸¥µ¥¤¥É¤Ç´°À®¤µ¤ì¤¿¥×¥ì¥¤¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤Ø¤ÎÀÚ¤ê¹þ¤ß¤È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ø¤Î¥¯¥í¥¹¤Ç¥¢¥ë¡¦¥¢¥¤¥ó¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌäÂê¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Î»¿¤·¤¿¡£
±Ñ¡ØManchester Evening News¡Ù¤Ç¤Ï2¥´¡¼¥ë¤Î¥®¥å¥ó¥É¥¢¥ó¤ÈÊÂ¤Ó10ÅÀËþÅÀÃæ8ÅÀ¤ÈºÇ¹âÉ¾²Á¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥¢¥¤¥È¡¦¥Ì¡¼¥ê¡£½ªÈ×¤Ë¸«¤»¤¿¥Á¥§¥ë¥¤È¤ÎÏ¢·È¤âº£¸å¤Î¥·¥Æ¥£¤ÎÂç¤¤ÊÉð´ï¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤À¤í¤¦¡£
¥¿¥¤¥¢¥Ë¡¦¥é¥¤¥ó¥Ç¥ë¥¹¡¢¥Á¥§¥ë¥¤ËÂ³¤¡¢¥¢¥¤¥È¡¦¥Ì¡¼¥ê¤â¥Ú¥Ã¥×¡¦¥·¥Æ¥£¤ÎÂ¨ÀïÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£