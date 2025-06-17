楽天ブックスにてガンプラ「MG Hi-νガンダム Ver.Ka」や「30MM ACVI ライガーテイル」などが販売再開！「S.H.Figuarts 轟焦凍」も販売再開
「MG 1/100 Hi-νガンダム Ver.Ka」
楽天ブックスにて、BANDAI SPIRITSのプラモデル商品が販売再開している。
今回確認できた商品は、ガンプラより「MG 1/100 Hi-νガンダム Ver.Ka」や「HGUC 1/144 ユニコーンガンダム2号機 バンシィ・ノルン(デストロイモード)」のほか、「30MM×AC6」コラボプラモより「30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON BALAM INDUSTRIES BD-011 MELANDER ライガーテイル」の計3商品。
またプラモデル商品以外にも、「僕のヒーローアカデミア」よりアクションフィギュア「S.H.Figuarts 轟焦凍」も販売再開している。
なお一部商品に関しては、支払方法が「クレジットカード決済」のみとなっている。
「HGUC 1/144 ユニコーンガンダム2号機 バンシィ・ノルン(デストロイモード)」
「30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON BALAM INDUSTRIES BD-011 MELANDER ライガーテイル」
「S.H.Figuarts 轟焦凍」
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