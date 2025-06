【楽天ブックス:BANDAI SPIRITS プラモデル・フィギュア商品 販売再開】 6月17日 再開

「MG 1/100 Hi-νガンダム Ver.Ka」

楽天ブックスにて、BANDAI SPIRITSのプラモデル商品が販売再開している。

今回確認できた商品は、ガンプラより「MG 1/100 Hi-νガンダム Ver.Ka」や「HGUC 1/144 ユニコーンガンダム2号機 バンシィ・ノルン(デストロイモード)」のほか、「30MM×AC6」コラボプラモより「30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON BALAM INDUSTRIES BD-011 MELANDER ライガーテイル」の計3商品。

またプラモデル商品以外にも、「僕のヒーローアカデミア」よりアクションフィギュア「S.H.Figuarts 轟焦凍」も販売再開している。

なお一部商品に関しては、支払方法が「クレジットカード決済」のみとなっている。

「HGUC 1/144 ユニコーンガンダム2号機 バンシィ・ノルン(デストロイモード)」

「30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON BALAM INDUSTRIES BD-011 MELANDER ライガーテイル」

「S.H.Figuarts 轟焦凍」

(C)創通・サンライズ

(C)Bandai Namco Entertainment Inc. / (C)FromSoftware, Inc. All rights reserved.

(C)BANDAI SPIRITS 2019

(C)堀越耕平/集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会