世界中で愛される、映画「ハリー・ポッター」や「ファンタスティック・ビースト」シリーズの制作の舞台裏を体験できる「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター」

スタジオツアー東京にて、映画『ハリー・ポッターと賢者の石』で「ルビウス・ハグリッド」が「ハリー・ポッター」をサプライズでお祝いした、あの忘れられない誕生日にインスピレーションを得た「ハリー・ポッター バースデーコレクション」が販売されています☆

ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター「ハリー・ポッター バースデーコレクション」

発売日:2025年6月16日(月)

今回の「ハリー・ポッター バースデーコレクション」では、「ハリー・ポッター」がはじめて自分を魔法使いだと知った11歳の誕生日のシーンにインスパイアされたグッズの数々が登場。

「ルビウス・ハグリッド」が心を込めて作ったあのバースデーケーキをモチーフにしたグッズは人気が高く、クッションやキーチェーン、トートバックなど様々なグッズが販売されています。

今回、日本限定のグッズを含む新グッズを「ハリー・ポッター」の誕生日に合わせ、初めてコレクションとして展開。

おなじみのバースデーケーキのデザインだけでなく、「お前は魔法使いだ(YER A WIZARD, HARRY)」という「ルビウス・ハグリッド」の名台詞がデザインされたTシャツなど、新たなグッズの数々で「ハリー・ポッター」の誕生日を一緒にお祝いできます☆

ハッピーバースデー Tシャツ

価格:3,000円(税込)

サイズ:XS〜XL

映画『ハリー・ポッターと賢者の石』で、ハグリッドがハリーに初めてバースデーケーキでサプライズする忘れられないシーンにインスパイアされたベビーピンクのTシャツ。

フロントには、ケーキのアイシングフォントで「YER A WIZARD, HARRY(お前魔法使いだ)」の文字がプリントされており、あの心温まるシーンが蘇ってくる1枚です。

ハッピーバースデー パーカー

価格:8,000円(税込)

サイズ:XS〜XL

落ち着いたグリーンをベースにしたパーカー。

背面にプリントされた「HAPPEE BIRTHDAE HARRY」の文字が施され、

胸元には「ルビウス・ハグリッド」が誇らしげに差し出した手作りバースデーケーキのプリントが。

不格好で、心のこもった、そして愛らしい魅力に溢れたケーキをモチーフにした、「ルビウス・ハグリッド」のキャラクターが伝わるファッションアイテムです。

ハッピーバースデー ソックス

価格:1,000円(税込)

サイズ:S/M(23-27cm)

「ルビウス・ハグリッド」の手作りバースデーケーキにインスパイアされた、ベビーピンクのソックス。

忘れられないケーキのデザインと、スペルミスのアイシングがチャーミングな刺繍で表現されています。

ハッピーバースデー ショルダーバッグ

価格:6,500円(税込)

サイズ:直径20cm、マチ6cm

ハリー・ポッター ショップ限定のショルダーバッグ。

ピンクとグリーンのスペルミスが入ったアイシングを刺繍で表現し、あのチャーミングで不格好なバースデーケーキが完璧に再現されています。

「ルビウス・ハグリッド」の傘をかたどったジッパーチャームなど、ディテールにまでこだわったバッグです。

ハッピーバースデー ピンバッジ

価格:900円(税込)

サイズ:直径4cm

「ルビウス・ハグリッド」の手作りバースデーケーキデザインのピンバッジ。

ジャケット、バッグ、ピンボードなど、様々な場所にワンポイントとして活躍してくれます。

ハッピーバースデー キーリング

価格:2,000円(税込)

シルバーの金具と便利なカラビナ型のクリップがついた、使い勝手の良いキーリング。

鍵やバッグ、杖のホルダーなどに簡単に取り付けられます。

ハッピーバースデー ウォーターボトル

価格:3,000円(税込)

サイズ:容量500ml、高さ20.5cm、直径7cm

「ルビウス・ハグリッド」の象徴的なバースデーケーキにインスパイアされたステンレスボトル。

「ルビウス・ハグリッド」の不格好なバースデーケーキ、愛らしいアイシングフォントで書かれた「YER A WIZARD, HARRY(お前は魔法使いだ)」の文字がレイアウトされています。

ハグリッドのピンクの傘、そしてダドリーの有名な巻き尻尾まで、細部にまでこだわったデザインはファンの心をくすぐるドリンクウェアです。

ハッピーバースデー マグカップ

価格:2,400円(税込)

サイズ:容量400ml、高さ9cm、直径9.5cm

映画『ハリー・ポッターと賢者の石』に登場する「ルビウス・ハグリッド」の手作りバースデーケーキのように、手作りならではのどこか不完全な雰囲気を表現したマグカップ。

少しずれた形から「ルビウス・ハグリッド」の愛らしさが感じられるマグカップで、心温まるティータイムが過ごせます。

ハッピーバースデー ボールペン

価格:900円(税込)

スペルミスが魅力的なバースデーケーキのプリントが全面にあしらわれたボールペン。

ペンの上には、柔らかくふわふわのケーキそのものが乗っています。

日本限定:ハッピーバースデー ユニボールペン

価格:1,600円(税込)

日本限定で発売される、ケーキのチャームがアクセントのボールペン。

ボディにもハグリッドが作ったバースデーケーキとハグリッドの名台詞「YER A WIZARD, HARRY(お前は魔法使いだ)」がプリントされています。

インクにもケーキと同じピンク色を使用した、贈り物にもおすすめのステーショナリーです。

スタジオツアー限定:ハッピーバースデー チャーム

価格:1,000円(税込)

スタジオツアー限定で販売される「ルビウス・ハグリッド」のバースデーケーキをモチーフにしたチャーム。

ブレスレットやキーチェーンをカスタマイズするのにおすすめです。

スタジオツアー限定:ハッピーバースデー ピアス

価格:2,000円(税込)

「ハリー・ポッター バースデーコレクション」にキュートなピアスが登場。

「ルビウス・ハグリッド」のバースデーケーキデザインのアクセサリーを日常のファッションに取り入れることができます。

スタジオツアー限定:ハッピーバースデー ステッカー

価格:550円(税込)

人気デザインの「ルビウス・ハグリッド」バースデーケーキがステッカーに。

スタジオツアー限定販売なので、お土産にもおすすめです。

「ルビウス・ハグリッド」のバースデーケーキをモチーフにした、キュートなグッズが勢揃い。

ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッターにて2025年6月16日より販売されている「ハリー・ポッター バースデーコレクション」の紹介でした☆

特別企画「炎のゴブレット」を開催!ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター 特別企画「炎のゴブレット」を開催!ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター 続きを見る

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 7月31日の誕生日記念コレクション!ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター appeared first on Dtimes.