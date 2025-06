三陽工業は、2025年6月20日に『自分らしく「働く」ということ―やりたいことがなく迷っている若者たちへ』を発売します。

『自分らしく「働く」ということ―やりたいことがなく迷っている若者たちへ』

著者 : 井上 直之(いのうえ なおゆき)

価格 : 1,760円(10%税込)

発行日 : 2025年6月20日

ISBN : 978-4-344-93206-7 C0034

発行元 : 株式会社 幻冬舎

書店 : 6月20日より順次店頭展開(※地域や店舗によって異なります)

Amazon : 6月24日または25日頃より販売開始予定(搬入後2〜3営業日後)

三陽工業は、2025年6月20日に『自分らしく「働く」ということ―やりたいことがなく迷っている若者たちへ』を発売。

本製造業及び製造派遣事業の2軸で事業を展開する三陽工業の代表取締役・井上 直之が「やりたいことが見つからない」「どうやって就職先を見つけたらいいのかわからない」という様な、悩みや不安を抱えながら社会に出ようとしている若者に向けて“働くことの本質”を綴った書籍となっています。

■自己理解や会社選びに迷う若者必見―人材に向き合う経営者が伝える“働くことの本質”

若者の就職観が多様化する現代で「やりたいことが分からない」「働く上でのやりがいとは」といった根本的な問いに、製造派遣事業というニッチな業界で数々の偉業を成し遂げてきた井上が真正面から向き合った一冊が誕生しました。

三陽工業の人材育成と組織文化づくりを通じて得た“働くことの本質”を語ります。

就職に悩む若者はもちろん、人材育成や組織マネジメントに携わるビジネスリーダーにとっても示唆を富む内容です。

「働くこと」の正解が見えづらい現代だからこそ、“3つのシンカ”と“仲間選び”を大切にしていれば、そこに働くことの本質を見出せるという井上の想いをこの一冊に書き切りました。

■目次

第1章 やりたいことがないと社会に出てはいけない?

第2章 「自分らしく」働くとはどういうことか?

人生で大切にしたいこと、なぜ働くのかを根本から考える

第3章 今やりたいことがないなら“居心地のいい場所”を選ぶ

共感できる仲間がいる場所にこそ、やりたいことがきっと見つかる

第4章 スキルや経験は入社時に必要なし

進化・新化・伸化―シンカを止めない心構えさえあればいい

第5章 働くなかでやりたいことは必ず見つかる

今必要なのは社会へ一歩踏み出す勇気だけ

■著者プロフィール(代表取締役 井上 直之)

1977年生まれ。

2000年に佐賀大学卒業後5年間の営業職経験を経て三陽工業へ入社。

2007年に取締役、2011年に代表取締役専務、2018年に代表取締役に就任。

「日本の製造現場を元気にする」をビジョンに掲げ、製造業と製造派遣事業の2軸で事業を展開。

日経トップリーダー大学、兵庫県立大学など、各地で講演を行い自身の想いや考えの発信にも精力的に活動する。

代表取締役 井上 直之 プロフィール画像

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 人材育成と組織文化づくりを通じて得た“働くことの本質”について!『自分らしく「働く」ということ―やりたいことがなく迷っている若者たちへ』井上 直之著 appeared first on Dtimes.