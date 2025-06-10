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#ai #chess #atari2600 #chatgpt #retrogaming #humblingexperience #openai | Robert Jr. Caruso
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ChatGPT 'got absolutely wrecked' by Atari 2600 in beginner's chess match - OpenAI's newest model bamboozled by 1970s logic | Tom's Hardware
https://www.tomshardware.com/tech-industry/artificial-intelligence/chatgpt-got-absolutely-wrecked-by-atari-2600-in-beginners-chess-match-openais-newest-model-bamboozled-by-1970s-logic
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