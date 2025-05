Googleの次期スマートフォン「Pixel 10」のCM撮影現場が目撃され、その様子や実機画像がSNS上で拡散されています。

Xアカウントの@MarksGonePublicは、カナダ・バンクーバーで行われた「Google Pixel 10のフルスケール広告撮影」の映像をシェアしました。撮影現場には広告用のストーリーボード(絵コンテ)が堂々と掲示されており、「Pixel 10」の表記やGoogleらしいビジュアルが確認できます。

撮影現場で目撃されたデバイスには、カメラ部分にフラッシュと温度センサーらしき二つの円が確認されており、「Pixel 10 Pro」または「Pixel 10 Pro XL」であると推測されています。その理由は、Pixel 8 Pro以降の非折りたたみProモデル全てに温度センサーが搭載されているから。

Just out for a walk…

stumbled onto a full-on commercial shoot for the Google Pixel 10

They had a macro probe lens, a Panavision rig, and 20+ crew members…

to film someone holding a phone

If the Pixel camera’s so good, why not just use it? #BTS #Vancouver pic.twitter.com/muDluZfK75

- Mark Teasdale ★ (@MarksGonePublic) May 23, 2025