1940年に誕生、今年で85周年を迎えた人気アニメーション『 トムとジェリー 』が、タイトー限定の景品で5月末に登場。 かわいい 景品を紹介する。また景品の展開と同時に キャンペーン も実施される。 トムとジェリー 』は1940年に生まれた アメリカ の人気アニメーション作品で、日本でも1964年に テレビ 初放送。イエネコのトムとネズミのジェリーが巻き起こすドタバタ劇を描く。2021年3月には実写アニメーション映画『 トムとジェリー 』が全国公開されるなど、今尚愛される作品だ。今年、2025年に誕生から85周年を迎える。 トムとジェリー 』作品に登場する3匹の子猫は、1952年公開の短編映画『可愛い子猫と思ったら(Triplet Trouble)』で初めて登場。フラフ、マフ、パフという名前で、イタズラ好きで トムとジェリー を困らせるキャラクターとして描かれている。

そんな『 トムとジェリー 』、3匹の子猫の景品が、タイトーが運営するタイトーステーション、タイトーFステーション、タイトーオンラインクレーン限定で展開される。ラインナップは、「 トムとジェリー 3匹の子猫BIG ぬいぐるみ 」「 トムとジェリー 3匹の子猫マスコット」「 トムとジェリー 3匹の子猫アップリケポーチ」「 トムとジェリー 3匹の子猫シリコンポーチ」「 トムとジェリー 3匹の子猫ワイヤレスイヤフォン」の5種類。そしてこの5種類を対象に、600円分の 硬貨 投入(タイクレでは、連続1万5000TC使用毎)、または電子マネーの利用で、もれなくタイトー限定コースター(ラン ダム でのお渡しとなり、無くなり次第終了)と ノベル ティと抽選券がもらえる。また、応募者の中から抽選で15名に「トムの傘」が当たる。ゲームにチャレンジして、 ノベル ティもゲットし ちゃお う。TOM AND JERRY and all related characters and elements (C) &TM Turner Entertainment Co.(s25)