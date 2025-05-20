Google、AIを活用した情報整理サービス「NotebookLM」のスマホなど向けアプリを提供開始！AndroidやiPhone・iPadで利用可能
|Google NotebookLMアプリが提供開始！Android 10以降またはiOS・iPadOS 17以降に対応
Googleは20日（現地時間）、同社が提供するAIを活用した情報整理・リサーチアシスタントサービス「NotebookLM」（ https://notebooklm.google.com/ ）のスマートフォン（スマホ）など向けアプリ「Google NotebookLM」（以下、NotebookLMアプリ）を提供開始しています。対応OSはAndroid 10以降およびiOS 17.0以降、iPadOS 17.0以降。
NotebookLMはPDFやWebページなどのテキストや画像、YouTubeなどの動画や音声などをアップロードしてそれらの情報を整理したり、要約したりして長くて複雑な内容をGoogleのAI機能「Gemini」を活用してより簡潔にまとめてくれるノートブックサービスで、2024年より200以上の国・地域で提供され、2025年4月からは音声概要機能についても日本語を含む50以上の言語に対応しています。
今回、このNotebookLMのスマホなど向けアプリが提供開始されました。アプリではこれまでのWebサービスと同様に各種のソースをアップロードし、ノートブックを作成したり、音声概要を作成したりできるほか、ワンクリックでソースを魅力的な「深く掘り下げた」ディスカッションに変換し、このディスカッションに参加したりすることができます。またNotebookLMではソースからの正確な引用を表示して生成結果の明確な根拠を示すため、すべての回答を安心して確認可能です。
We have heard you LOUD & CLEAR that you want an app like... yesterday. We're a few weeks from the beta launch, but in the meantime you can join the app waitlist TODAY ⬇️— NotebookLM (@NotebookLM) May 1, 2025
It will auto-download to your device at launch, so you can be one of the first have our app in your pocket 🏆
アプリ名：Google NotebookLM
価格：無料
カテゴリー：仕事効率化
開発者：Google LLC
バージョン：2025.05.15.759320829
Android 要件：10 以上
Google Play Store：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.labs.language.tailwind
アプリ名：Google NotebookLM
価格：無料
カテゴリー：仕事効率化
開発者：Google
バージョン：1.0.3
互換性：iOS 17.0以降またはiPadOS 17.0が必要です。
App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id6737527615?mt=8
記事執筆：memn0ck
■関連リンク
・エスマックス（S-MAX）
・エスマックス（S-MAX） smaxjp on Twitter
・S-MAX - Facebookページ
・Google NotebookLM 関連記事一覧 - S-MAX
・NotebookLM の音声概要が日本語を含む 50 以上の言語で利用可能に - Google Blog
・Google NotebookLM | Note Taking & Research Assistant Powered by AI
・NotebookLM