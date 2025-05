Googleは20日(現地時間)、同社が提供するAIを活用した情報整理・リサーチアシスタントサービス「NotebookLM」( https://notebooklm.google.com/ )のスマートフォン(スマホ)など向けアプリ「Google NotebookLM」(以下、NotebookLMアプリ)を提供開始しています。対応OSはAndroid 10以降およびiOS 17.0以降、iPadOS 17.0以降。

We have heard you LOUD & CLEAR that you want an app like... yesterday. We're a few weeks from the beta launch, but in the meantime you can join the app waitlist TODAY ⬇️



It will auto-download to your device at launch, so you can be one of the first have our app in your pocket 🏆