¿Íµ¤¥«¥Ã¥×¥ëTikToker¡¢¸òºÝ8Ç¯¤Ç·ëº§È¯É½¡¡¡Ö¤ä¡¼¡¼¤Ã¤ÈÊó¹ð¤Ç¤¤¿¡ª¡ª¡×¡ÖºÇ½é¤Ï¼Â´¶¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É...¡×
140ËüÄ¶¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤¬¤¤¤ë¿Íµ¤¥«¥Ã¥×¥ëTikToker¡Ö¤Á¡¼¤Ç¤£¡¼¤º¡×¤Î¤À¤¤¤´¤µ¤ó¡¢¤Á¤Ò¤í¤µ¤ó¤¬2025Ç¯5·î18Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢4·î25Æü¤Ë·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ö¤¤¤Þ¤À¤ËÌ¾Á°½ñ¤¯¤È¤µìÀ«¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¢¤ë¤Î¡×
¡Ö¤Á¡¼¤Ç¤£¡¼¤º¡×¤Ï¡¢ABEMA¤¬4·î29Æü¤ËÊüÁ÷³«»Ï¤·¤¿º§Á°¹ç½É¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ëÈÖÁÈ¡Ö¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥¦¥©¡¼¥º¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ð¤«¤ê¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï8ÁÈ¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤¬·ëº§»ñ¶â1000Ëü±ß¤Î³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Î"°¦¤ò»î¤¹"ßõÎõ¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤ËÄ©¤ó¤À¡£
YouTube¤Ç¤Ï5·î16Æü¤Ë¸ø³«¤·¤¿Æ°²è¤Ç·ëº§È¯É½¡£¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤Ï24Ç¯10·î26Æü¤Ç¡¢ÌóÈ¾Ç¯´Ö¤Îº§Ìó´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ¡ÖÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ8Ç¯ÌÜ¤ÎµÇ°Æü¡×¤Ëº§°ùÆÏ¤ò½Ð¤·¤¿¤È¤âÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¤ÏÉ×ºÊ¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤È¤â¤Ë¡Ö»Å»ö¤Î´Ø·¸¤Ç¤º¤Ã¤È¤º¤Ã¤ÈÊó¹ð¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ ¤ä¡¼¡¼¤Ã¤ÈÊó¹ð¤Ç¤¤¿¡ª¡ª¡×¤È·ëº§¤òÈ¯É½¤·¡¢¡Öº§°ùÆÏ¤ÎÍÑ»æ¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤¬Âç¹¥¤¤Ê»ä¤¬ÆÃ¤Ë¿ä¤·¤Æ¤ë¥¢¥ê¥¨¥ë¤ÎÊÁ¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤ª²È¤Ë¤â¾þ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£·ëº§¸å¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¡¢
¡Ö·ëº§¤·¤¿¤³¤È¡¢É×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¡¢ºÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È ºÇ½é¤Ï¼Â´¶¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É ÉÄ»ú¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ½ñÎà¤ËÌ¾Á°¤ò½ñ¤¯¤È¤¤Ë¤¸¤ï¤¸¤ï¤ÈÍ¯¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡¡¤¤¤Þ¤À¤ËÌ¾Á°½ñ¤¯¤È¤µìÀ«¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¢¤ë¤Î ¤¢¤ë¤¢¤ë¡©¡©¡©¡×
¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿»þ¤«¤éÁû¤¬¤·¤¤2¿Í¤Ç¤¹¤¬¤³¤ì¤«¤é¤âÃÈ¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
Åê¹Æ¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤´·ëº§¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¤Õ¤¿¤ê¤¬¤³¤ì¤«¤é¤âËö±Ê¤¯¤ª¹¬¤»¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£