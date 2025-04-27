¥ì¥¢¥ëvs¥Ð¥ë¥µ¤ÏÂç¹Ó¤ì¡Ä¥Ö¥ÁÀÚ¤ì¤Î¥ê¥å¥Ç¥£¥¬¡¼¤Ï¸òÂå¤·¤¿¤Î¤Ë°ìÈ¯¥ì¥Ã¥É¡ª´µÉô¤òÎä¤ä¤·¤Æ¤¤¤¿É¹Ç¹¤ò¿³È½¤Ë¡Ä

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¡¡¡RÜDIGER SE VUELVE LOCO!!!
El defensa debe ser parado por todo el cuerpo técnico madridista porque se encaraba con los árbitros al final del encuentro contra el Barcelona pic.twitter.com/BVGwqALx3j
— MARCA (@marca) April 26, 2025
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