アイデア文具やキャラクターグッズを展開する「サンスター文具」が「2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)」に出展!

『GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION』の文具雑貨シリーズが、万博会場内のオフィシャルストア4店舗限定で販売されています。

サンスター文具「2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)」EXPO 2025 ガンダムパビリオン『GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION』文具雑貨シリーズ

2025大阪・関西万博 会場内オフィシャルストア:以下4店舗のオフィシャルストアにて限定発売されています

・東ゲート店:「大丸松坂屋百貨店」・「MARUZEN JUNKUDO」

・西ゲート店:「JR西日本グループ」・「KINTETSU」

※一部売り切れの場合があります

バンダイナムコホールディングスが「2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)」に出展しているパビリオン『GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION』

ガンダムを通して世界中の人々とつながり、ともに「未来」を考えるきっかけの場となることを目指しています。

パビリオン内では新作映像『GUNDAM: Next Universal Century』を最大奥行18m、高さ8m超の映像で上映。

“新たな宇宙世紀”を全身で感じる没入体験型パビリオンとなっています。

約17mの実物大ガンダム像は、宇宙、そして未来へと手を差し伸べる新たな姿で登場します。

臨場感のある完全新規映像で見る未来の可能性!大阪・関西万博「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」(ガンダム パビリオン)

そんな『GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION』のデザインを使用した文具雑貨シリーズがサンスター文具から登場。

現在全10種が万博会場内のオフィシャルストア4店舗限定で発売されています。

さらに、夏にかけて新グッズ全7種も追加で順次発売予定です。

クリアファイル5枚セット

価格:2,750円(税込)

ガンダムパビリオン『GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION』のアートを使用したクリアファイル。

異なるデザインのクリアファイル5枚がセットになっています。

ポストカードコレクション

価格:660円(税込)※クローズドパッケージ

種類:全7セット(2枚1セット)

背中部分に、装備である「グラスフェザー」を装着したガンダムや様々なモビルスーツ、新デザインのハロをプリントしたポストカードコレクション。

2枚1セット、全7セットがクローズドパッケージで展開されています。

アクリルスタンド/ジオラマアクリルスタンド

グッズ名・価格:左から)

・アクリルスタンド(全5柄)各1,980円(税込)

・ジオラマアクリルスタンド 3,850円(税込)

ディスプレイにぴったりなアクリルスタンド全5種類。

奥行きのあるデザインが楽しめるジオラマアクリルスタンドも登場しています。

グッズ名・価格:左から)

・アクリルスタチュー 3,300円(税込)

・アクリルキーホルダー(全5柄)各1,100円(税込)

実物大ガンダム像をデザインした、存在感抜群なアクリルスタチュー。

「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」のロゴチャーム付きアクリルキーホルダーは全5柄がラインナップ。

アクリルマグネット

価格:各880円(税込)

種類:全8柄

全8種のデザインで展開される、アクリルマグネット。

ダイカットデザインが使用された、存在感抜群なグッズです。

缶バッジコレクション

価格:660円(税込)※クローズドパッケージ

種類:全14柄

全種類コンプリートしたくなる缶バッジコレクション。

全14柄の中からいずれか1つがランダムに封入されています。

ポチ袋/うちわ

グッズ名・価格:左から)

・ポチ袋(3枚セット)550円(税込)

・うちわ 770円(税込)

贈る相手に思いを込めたメッセージを届けられる、3枚セットになったポチ袋。

注目度満点なガンダムパビリオンデザインのうちわも販売されます。

ガンダムや、様々なモビルスーツ、新デザインのハロをプリントした文具雑貨シリーズ。

「2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)」会場内にて販売されている、サンスター文具「EXPO 2025 ガンダムパビリオン『GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION』文具雑貨シリーズ」の紹介でした☆

