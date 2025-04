フェンダー ミュージカル インストゥルメンツ コーポレーション(以下、 フェンダー )は、エレキ ギター /ベースブランド「Jackson」より、プログレッシブメタルバンド、Peripheryのギタリストであるミーシャ・マンソーの新シグ ネイチャー ギター 「Pro Series Signature Misha Mansoor Juggernaut HT6」と「Pro Plus Series Signature Misha Mansoor Juggernaut ET6」の販売を開始した。 市場 想定売価は、Pro Series Signature Misha Mansoor Juggernaut HT6が165,000円、Pro Plus Series Signature Misha Mansoor Juggernaut ET6は231,000円。

プログレッシブメタルバンド、Peripheryのギタリストであるミーシャ・マンソーの新シグ ネイチャー ギター ジェント(Djent)ムーブメントの先駆者であるミーシャ・マンソーは、 ギター 中心のプログレッシブメタルバンド「Periphery(ペリフェリー)」の中心人物として知られ、ダウンチューニングやサウンドレンジを広げた ギター プレイを特徴とする。今回発売されたJuggernautシグ ネイチャー モデル には、25.5インチスケールのボディに ポプラ 材を取り入れ、グラファイト補強ロッドが埋め込まれたボルトオンキャラメライズドメイプルネック、 フィット 感をもたらすラップアラウンドネックヒールデザインと、オイルフィニッシュのネックバックを採用。20インチのフラットラジアスエボニー指板は、エッジにロールオフ処理が施されており、24本のジャンボステンレスフレット、オフセットドットインレイという高速プレイに適した仕様となっている。蓄光式Luminlayサイドドットは、暗いステージ上での視認性を確保し、ヒールマウントトラスロッド調整ホイールは素早いネック調整を可能にする。ピックアップには、ミーシャ本人が関わって開発した、Jackson製のオープンタイプMM1ピックアップをダイレクトマウント。5ウェイブレードスイッチング、シングルボリュームコントロール、プッシュ/プル機能付きシングルトーンコントロールの搭載で、柔軟なサウンドデザインを提供する。ヘヴィなピッキングスタイルにも対応するハムバッカーは、明るさと透明感を向上させるために、あえてカバーを取り付けていない。Pro Plus Series Signature Misha Mansoor Juggernaut ET6には、ローチューニングでもネック全体にわたって安定したチューニングと音程を維持するために開発されたEverTune F6ブリッジを装備。Pro Series Signature Misha Mansoor Juggernaut HT6には、ストリングスルーボディハードテイルブリッジを採用し、豊かなサスティン、堅固なチューニングの安定性、簡易な弦交換を提供する。Pro Series Signature Misha Mansoor Juggernaut HT6は、Red CrystalとBlue Sparkle の2タイプを用意、Pro Plus Series Signature Misha Mansoor Juggernaut ET6は、Riviera Blueのみの展開となっている。Pro Series Signature Misha Mansoor Juggernaut HT6 (Red Crystal)Pro Series Signature Misha Mansoor Juggernaut HT6 (Blue Sparkle Pro Plus Series Signature Misha Mansoor Juggernaut ET6 (Riviera Blue)発売にあわせ、Jackson公式YouTubeチャンネルでは、新シグ ネイチャー モデル を紹介する キャンペーン 動画を公開しているので、こちらもあわせてチェックいただきたい。