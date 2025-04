4月17日 公開

講談社は4月17日、「週刊少年マガジン」連載中で、TVアニメ4期が7月から放送する宮島礼吏氏のマンガ「彼女、お借りします」の最新PVをマガジンチャンネルで公開した。

PVでは、コスプレイヤー兼TikTokerのあかせあかりさんが“理想の彼女”水原千鶴を完全再現。撮影は、連載中の原作本編で、今まさに舞台となっている東京ジョイポリスでのオールロケで行なわれている。水原&和也のレンタルではない“ガチ初デート”をドキドキMAXの彼氏目線で紹介する。

