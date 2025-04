『ハリー・ポッター』ドラマ版、主要キャストが正式決定！スネイプ、マクゴナガル、ハグリッドなどを演じるのは？

米HBOにて製作が進んでいる『ハリー・ポッター』ドラマシリーズの主要キャストが正式に決定した。Varietyなどが報じている。

今回発表されたのは、ホグワーツ魔法魔術学校の教職員を演じる俳優陣。

アルバス・ダンブルドア役にはジョン・リスゴー(『ザ・クラウン』『デクスター 〜警察官は殺人鬼』)、ミネルバ・マクゴナガル役にはジャネット・マクティア(『オザークへようこそ』)、セブルス・スネイプ役にはパーパ・エッシードゥ(『I MAY DESTROY YOU/アイ・メイ・デストロイ・ユー』『ギャング・オブ・ロンドン』)、ルビウス・ハグリッド役にはニック・フロスト(『ショーン・オブ・ザ・デッド』)が決定した。

HBO has just confirmed the first 6 cast members for the ‘HARRY POTTER’ TV series:

• Nick Frost as Hagrid

• John Lithgow as Dumbledore

• Paul Whitehouse as Argus Filch

• Luke Thallon as Quirinus Quirrell

• Paapa Essiedu as Severus Snape

• Janet McTeer as Minerva McGonagall pic.twitter.com/RlsQ78N5bh

- DiscussingFilm (@DiscussingFilm) April 14, 2025