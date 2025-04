それぞれのペースで完走できる！JALホノルルマラソン2025

ホノルルマラソン日本事務局では、2025年12月14日(日)にハワイ・オアフ島で開催するJALホノルルマラソン2025(フルマラソン/10Kラン&ウォーク)のアーリーエントリーを2025年4月8日(火)〜5月12日(月)の期間限定で実施します。

JALホノルルマラソン2025

アーリーエントリーでは、最大17,500円の割引が設定されており、最もお得な料金でエントリーが可能です。

「フルマラソン」、「10Kラン&ウォーク」に加え、大会前日に実施する1.6kmを走る「カラカウアメリーマイル」を含むすべての種目が対象となります。

JALホノルルマラソンは、日本人が最も多く参加する海外マラソンであり、数あるマラソン大会の中でも制限時間が設けられていないことが特徴です。

スタートラインに立てばレベルに関係なくそれぞれのペースで完走できる大会として根強い人気を誇っています。

盛大に上がる花火の中をスタートするそのコースは、ダウンタウンでは季節の風物詩でもあるクリスマスイルミネーションに彩られた街中を走るほか、ワイキキビーチ、太平洋を望むダイヤモンドヘッドや、高級住宅街などを巡りカピオラニ公園でゴールするホノルルの魅力を凝縮した設計となっています。

制限時間が無いことに加え、10Kラン&ウォークも同時開催・同時スタートとなるので、それぞれの体力に合わせて、ご家族や親子三世代、グループでの参加もしやすい大会です。

また、ホノルルマラソンは、卒業、就職、結婚、還暦などの記念ランとしてさまざまな節目にチャレンジするランナーにも選ばれています。

そのほか、今回のアーリーエントリー開始に合わせ、「JALホノルルマラソン2025オフィシャルトレーニング Tシャツ」(ニューバランス製)の第1弾を数量限定で300枚販売します。

速乾性に優れたポリエステル素材は快適な着心地で汗をかいてもサラッと快適トで長時間のトレーニングも快適にサポートします。

背中にサーフボードとハイビスカスをあしらったハワイらしいデザインで、ボディカラーはオレンジとロイヤルブルーの2種類。

日々のトレーニングのモチベーションアップにも!ホノルルマラソン公式オンラインショップ「ENJOY WAREHOUSE」にて購入が可能です。

JALホノルルマラソントレーニングTシャツ(オレンジ)

JALホノルルマラソントレーニングTシャツ(ロイヤルブルー)

<商品詳細>

JALホノルルマラソントレーニングTシャツ

素材 :ポリエステル100%

カラー:オレンジ、ロイヤルブルー

サイズ:S、M、L、XL、2XL

価格 :4,980円

なお、本年より日本航空がタイトルスポンサーとなり大会名称もJALホノルルマラソンに変更となりました。

JALホノルルマラソンは、これからもアロハスピリッツ溢れる大会として、ランナーの皆さまに愛される他の大会にはない魅力がつまった“世界のランの祭典”を目指します。

アーリーエントリーの詳細については、以下をご参照ください。

【JALホノルルマラソン2025 アーリーエントリー 実施要項】

実施期間 : 2025年4月8日(火)〜5月12日(月)23:59 終了

エントリー方法: 公式サイトよりオンラインエントリー

料金 : フルマラソン…29,000円

10Kラン&ウォーク…14,000円

カラカウアメリーマイル…8,500円

*お申し込み時には別途事務手数料5%がかかります。

【JALホノルルマラソン2025 大会概要】

大会名称:JALホノルルマラソン2025

開催日時:2025年12月14日(日) 午前5:00スタート予定

*フィニッシュエリアのサポートサービスは14:00まで。

(全ての参加ランナーはタイムにかかわらず完走することができます)

競技種目:フルマラソン/フルマラソン車椅子競技部門(42.195km)

10Kラン&ウォーク(10km)

主催 :HONOLULU MARATHON ASSOCIATION(ホノルルマラソン協会)

協賛 :タイトルスポンサー 日本航空

サポーティングスポンサー SGC

参加人数:人数制限なし

2024年エントリー人数実績:

フルマラソン 23,641人(内日本人:6,242人〔26.4%〕)

10Kラン&ウォーク 9,693人(内日本人:3,331人〔34.3%〕)

コース :【フルマラソン】

アラモアナ公園をスタートした後、世界的に有名なワイキキビーチ、ダイヤモンドヘッドを経て ハワイカイで折返し、カピオラニ公園で

フィニッシュするという、壮大なシーサイドコースです。

コースの高低については、ダイヤモンドヘッド付近の短い坂を除けば、ほとんどが平坦で走りやすいコースになっています。

【10Kラン&ウォーク】

フルマラソンと同時にスタートし、上記フルマラソンコースの10キロ地点、カピオラニ公園でフィニッシュ。

種目 :フルマラソン/フルマラソン車椅子競技部門(42.195km)

10Kラン&ウォーク(10km)〔英語名:Start to Park 10K〕

参加資格:【フルマラソン】大会当日7歳以上の方

【10Kラン&ウォーク】年齢に関わりなく参加できます

*14歳以下のお子様は、コース上では保護者の方が常に一緒に行動してください。

エントリー方法: 公式サイトよりオンラインエントリー

http://honolulumarathon.jp

エントリー料 :【フルマラソン (車椅子競技部門を含む)】

日本受付 第1期:5月29日(木)〜10月14日(火) 38,500円

日本受付 第2期:10月15日(水)〜11月18日(火) 46,500円

【10Kラン&ウォーク】

日本受付 第1期:5月29日(木)〜10月14日(火) 15,000円

日本受付 第2期:10月15日(水)〜11月18日(火) 17,000円

【カラカウア メリーマイル】

日本受付 第1期:5月29日(木)〜10月14日(火) 9,500円

日本受付 第2期:10月15日(水)〜11月18日(火) 10,000円

*日本受付のお申し込み時には別途事務手数料5%がかかります。

車椅子競技部門:2025年12月14日(日)午前4:55(予定)にスタートします。

フルマラソン車椅子レースは、

「The National Wheelchair Athletic Association」の

長距離レースルールに基づいて運営されます。

参加者はレース用車椅子を使用してください。

(日常使用の車椅子では参加いただけません)

記念品:【フルマラソン】完走者には完走Tシャツ・完走メダル・完走証

【10Kラン&ウォーク】参加記念Tシャツ、完走/完歩者には完走メダル・完走証

<ランニングイベント カラカウアメリーマイル 実施概要>

開催日時:2025年12月13日(土) 7:00スタート予定

※完走予想タイム別にウエーブスタート実施予定

コース :ホノルル動物園前のモンサラット通りからスタート、

カラカウア通りを西向きに走り、途中で折り返し

クイーンズビーチまでの1マイル(約1.6km)を走ります。

記念品 :参加記念Tシャツ、完走メダル(完走メダルはフィニッシュした方のみ)

