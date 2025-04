「プレミアムバンダイ」では、1998年より放送されたテレビアニメ「カードキャプターさくら」より大人向けなりきり玩具『Special Memorize カードキャプターさくら 星の杖』を2025年4月7日(月)16時より予約受付開始しました。

プレミアムバンダイ『Special Memorize カードキャプターさくら 星の杖』

・価格 :7,480円(税込)(送料・手数料別途)

・対象年齢 :15才以上

・セット内容:星の杖本体…1

・商品サイズ:星の杖本体…H約582mm×W約153mm×D約42mm

・商品素材 :星の杖本体…ABS・PC

・電池 :単4電池×2(別売り)

・販売ルート:バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」他

・予約期間 :2025年4月7日(月)16時〜2025年6月6日(金)23時予定

・商品お届け:2025年10月予定

・発売元 :バンダイ

「プレミアムバンダイ」では、1998年より放送されたテレビアニメ「カードキャプターさくら」より大人向けなりきり玩具『Special Memorize カードキャプターさくら 星の杖』を2025年4月7日(月)16時より予約受付開始。

(発売元:バンダイ)

■商品特長

1998年に放送されたアニメ「カードキャプターさくら」より、主人公さくらちゃんが用いるアイテムである『星の杖』を、音を搭載して再現した玩具仕様で商品化します。

本体のサイズは、約58cmとボリュームのあるサイズで再現しました。

トップパーツの星の部分に金色メッキ加工を、周りの羽にはキラキラと輝くパールホワイト塗装を採用し、高級感のある見た目にこだわりました。

また、モーターを搭載しており、背面のボタンを押すと星の部分が回転し、劇中同様の印象的なメロディーが流れ、劇中のシーンを再現することができます。

さらに、アニメのオープニングテーマ「プラチナ」を搭載。

当時の懐かしい思い出がよみがえる充実感のある内容で、さくらちゃんに憧れたあの頃に戻って楽しむことができる商品です。

Special Memorize カードキャプターさくら 星の杖(商品イメージ)

Special Memorize カードキャプターさくら 星の杖(使用イメージ)

(C)CLAMP・ST/講談社・NEP・NHK

※最新の情報・詳細は商品販売ページを確認してください。

※準備数に達した場合、販売を終了させていただくことがあります。

※ページにアクセスした時点で販売が終了している場合があります。

※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります。

※日本国外で販売する可能性があります。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post オープニングテーマ「プラチナ」搭載!プレミアムバンダイ『Special Memorize カードキャプターさくら 星の杖』 appeared first on Dtimes.