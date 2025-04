プレミアリーグ第30節でエヴァートンと対戦し、1-0の勝利を飾ったリヴァプール。57分に決めたディオゴ・ジョタのゴールが決勝点となり、マージーサイド・ダービーを制した。



そんなこの試合で話題になっているのがエヴァートンDFジェームス・ターコウスキーの危険なタックルだ。10分、リヴァプールの攻撃をクリアしようとスライディングを行った同選手は先にボールに触ったものの、勢い余ってアレクシス・マクアリスターのふくらはぎに足の裏が強く入ってしまう。





James Tarkowski has now been booked the joint-most times in Premier League history, without being shown a red card (63)



Walking the tight rope



