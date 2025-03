¥Õ¥ì¥ó¥Á¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤¬¥ï¥¤¥ó²ñÀìÍÑ¥ì¥ó¥¿¥ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¡ªSouple

鷲谷商店ワイン屋直営フレンチレストラン「Souple(スープル)」は今回、新たにワインイベントや試飲会専用のレンタルスペースとして2025年4月1日(火)にリニューアルオープンします。

Souple

ワイン屋直営フレンチレストラン「Souple(スープル)」は今回、新たにワインイベントや試飲会専用のレンタルスペースとして2025年4月1日(火)にリニューアルオープン!

ワイン関連ビジネスを展開される企業や飲食業界関係者の方に、より特別なひとときを提供されます。

■特長

【充実した設備と快適な空間】

試飲会に必要な各種グラスや備品を完備。

落ち着いた雰囲気の内装で、小規模な商談会から総収容人数100名規模の試飲会まで、用途に応じたレイアウト変更が可能です。

設備が充実したフルサイズキッチンも用意されています。

【経験豊富なチームによるサポート体制】

これまで500回以上のワイン会を開催してきた実績豊富なプロデュースチームが、企画から運営までをサポート。

テーマに沿ったワイン選定のアドバイスや、ゲストシェフを招いての特別ディナー、ケータリング手配も行っています。

試飲会の代行運営も承っており、主催者様の負担を軽減し、イベントを成功に導くお手伝いをします。

【効果的なイベントプロモーション】

レンタルスペースにはワインショップが併設されており、一般会員・飲食店会員様向けへのイベント告知が可能です。

イベント内でのワイン販売も可能で、より多くのワイン愛好家や業界関係者に届けることができます。

■会場概要

オープン日: 2025年4月1日(火)

所在地 : 〒543-0074 大阪市天王寺区六万体町5番13号 3F

アクセス : 大阪メトロ「四天王寺前夕陽ヶ丘」徒歩3分

面積 : 約200平米

設備完備 : テイスティンググラス、各種ワイングラス、ワインセラー、

業務用食洗機、業務用厨房機器

<料金体系> 会場貸出(設備利用込み)

基本プラン:50,000円/4時間

半日プラン:70,000円/6時間

1日プラン :100,000円/9時間

<オプションサービス>

・プロのソムリエによるサポート

・ワイン業界専門の通訳を手配

・企画プロデュース(例:有名シェフや専門家とのコラボ、マリアージュ体験ができるVIP向けイベント) など

<利用例>

・ワインインポーター、ワイナリー、酒販店のプロモーションイベント

・飲食店関係者向けの試飲会や研修会

・企業のVIP向けワイン会や特別イベントの開催

・フルサイズキッチンを活用したテストキッチン・チャレンジキッチン利用

・イベント時の一時的なセントラルキッチンとしての活用 など

■開催事例

【Henri Bourgeois × 浪速割烹 㐂川 プレミアムコラボディナー】

2024年11月29日、大阪の名店「浪速割烹 㐂川」の上野 修氏と、フランス・ロワール地方の名門ワイナリー「Henri Bourgeois(アンリ・ブルジョワ)」の当主ジャン・マリー・ブルジョワ氏によるスペシャルディナーが開催されました。

ジャン・マリー氏のヴィニュロン生活70周年を記念し、彼のプライベートセラーから選び抜かれた特別なワインが提供され、上野氏の繊細な日本料理とのマリアージュが大きな話題となりました。

参加者からは「一生の思い出になった」「日本とフランスの文化が一皿ごとに語りかけてくるようだった」といった声が寄せられ、大変満足度の高いイベントとなりました。

上野氏は「Soupleがオープンして以来、何度も訪れてきた思い出深い場所で、世界的な生産者とこうして特別な夜を創りあげられたことは本当に幸せでした」と語り、ジャン・マリー氏も「これほど上質なマリアージュを体験できたのは初めて。

私のワインもきっと喜んでいます」と満面の笑みで応じました。

Soupleでは、こうした国内外の一流生産者と料理人が“本気で向き合う”他では実現できないコラボレーションを実現しています。

主催者も、参加者も、作り手も。

関わるすべての人が幸せになる―そんな特別なワイン体験を、Soupleはこれからも提供していきます。

【Wine Salon Souple 店舗概要】

所在地: 大阪市天王寺区六万体町5-13 Wビル 3F

TEL : 06-6774-9000

MAIL : souple@wassys.co.jp

