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VGGT: Visual Geometry Grounded Transformer
[2503.11651] VGGT: Visual Geometry Grounded Transformer
https://arxiv.org/abs/2503.11651
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