¡Ø¿¨¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¤Ê¸¤¡Ù¤ÎÆÃÄ§£µÁª¡¡¤à¤ä¤ß¤Ë¿¨¤ë¤È»ö¸Î¤ä¥È¥é¥Ö¥ë¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹²ÄÇ½À¤â
️¤à¤ä¤ß¤Ë¿¨¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¸¤¤ÎÆÃÄ§
°Ò³Å¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤ó¤³
Äã¤¤À¼¤Ç¥¦ー¥Ã¤ÈÓ¹¤êÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡¢»õ¤òÇí¤½Ð¤·¤Æ·ã¤·¤¯ËÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡¢»ÑÀª¤òÄã¤¯¤·¤ÆÈô¤Ó¤«¤«¤ë»ÑÀª¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢°Ò³Å¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤ó¤³¤Ë¤Ï·è¤·¤Æ¿¨¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¤ï¤ó¤³¤Ï¸¤¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤¬¤ï¤«¤ë¤«¤é¡¢»ä¤Ê¤éÂç¾æÉ×¡×¤Ê¤É¤È°Â°×¤ÊÈ½ÃÇ¤Ç¶á¤Å¤¯¤Î¤Ï¤â¤Ã¤Æ¤Î³°¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¸í²ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ê¤Î¤Ï¤ï¤ó¤³¤¬¤·¤Ã¤Ý¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡£¤·¤Ã¤Ý¤ò¿¶¤ë¡á¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê´¶¾ð¤Î¥¤¥áー¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Äã¤¤°ÌÃÖ¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï°Ò³Å¤Î°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¶±¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ï¤ó¤³
¸µÌî¸¤¤ÎÊÝ¸î¸¤¤Ç¿Í´Ö¤È´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤»Ò¤ä¡¢²áµî¤Ë¿Í´Ö¤Ë¹ó¤¤ÌÜ¤ËÁø¤ï¤µ¤ì¤Æ¥È¥é¥¦¥Þ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë»Ò¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ä¤·Ù²ü¿´¤¬¤È¤Æ¤â¶¯¤¤»Ò¤Ê¤É¤Î¾ì¹ç¡¢¶á¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ë¿Í´Ö¤ò¸«¤¿¤À¤±¤Ç¶ËÅÙ¤Ë¶±¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥ë¥Ö¥ë¿Ì¤¨¤Æ¤¤¤ë¡¢¤·¤Ã¤Ý¤ò¸å¤íµÓ¤Î´Ö¤Ë´¬¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î¸å¤í¤äÊª±¢¤Ë¿È¤ò±£¤·¤¿¤ê¤½¤Î¾ì¤«¤éÆ¨¤²¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¤Î¹ÔÆ°¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤ï¤ó¤³¤Ë¤Ï¤à¤ä¤ß¤Ë¿¨¤í¤¦¤È¤·¤Æ»É·ã¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
¿©»öÃæ¤Î¤ï¤ó¤³
¤´¤Ï¤ó¤ä¤ª¤ä¤Ä¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ï¤ó¤³¤¬ºÇ¤âÌîÀ¸¤Î»Ñ¤ËÊÖ¤ë¤È¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÉáÃÊ¤Ï¤ª¤È¤Ê¤·¤¯¤Æ¿Í²û¤³¤¤»Ò¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¿©¤Ù¤â¤Î¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¹¤ë¤ÈÉ¿ÊÑ¤·¤Æ¹¶·âÅª¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ï¤ó¤³¤¬Ì´Ãæ¤Ç¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ï²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤¬¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¤Í¤¨¡×¤È°¦¤Ç¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¼ê¤ò¿¤Ð¤·¤¿¤ê¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï²¿¤é¤«¤ÎÍýÍ³¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ëÅÓÃæ¤Î¤ª»®¤ò¼è¤ê¾å¤²¤è¤¦¤È¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢»×¤ï¤ÌµÕÎÚ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
²«¿§¤¤¥ê¥Ü¥ó¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤ï¤ó¤³
¡Ö¥¤¥¨¥íー¥É¥Ã¥°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤È¤¤¤¦³èÆ°¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¤³¤ì¤ÏÂ¾¤Î»Ò¤È¤Î¿¨¤ì¹ç¤¤¤¬¶ì¼ê¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÉÂµ¤¤ä²ø²æ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤Ç¤½¤Ã¤È¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤ï¤ó¤³¤Î¥êー¥É¤ä¼óÎØ¤Ë²«¿§¤Î¥ê¥Ü¥ó¤òÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö¶á¤Å¤«¤Ê¤¤¤Ç¤Í¡×¤Î°Õ»×É½¼¨¤ò¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤Þ¤À¤¢¤Þ¤êÇ§ÃÎÅÙ¤¬¹â¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤â¤·²«¿§¤¤¥ê¥Ü¥ó¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤ï¤ó¤³¤ò¸«¤«¤±¤¿¤é±ó¤¯¤«¤é¸«¼é¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
»Å»öÃæ¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥É¥Ã¥°
³¹¤Ç¸«¤«¤±¤ë¤ï¤ó¤³¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥Ú¥Ã¥È¡×¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÌÕÆ³¸¤¤äÄ°Æ³¸¤¤Ê¤É¤Î²ð½õ¸¤¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥Ñー¥È¥Êー¥É¥Ã¥°¤â¾¯¤Ê¤«¤é¤º³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¤Þ¤ÀÉÑÈË¤Ë¸«¤«¤±¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤ªÍø¸ý¤ËÇ¤Ì³¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤ë¤È¤Ä¤¤¤Ä¤¤¡Ö²Ä°¦¤¤¡ª¡×¤È¶á¤Å¤¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬»Å»öÃæ¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥É¥Ã¥°¤ËÌµÃÇ¤Ç¿¨¤ì¤ë¤È¡¢Ç¤Ì³¤Ë»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¿´¤ÎÃæ¤Ç±þ±ç¤¹¤ë¤ËÎ±¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
️·üÇ°¤µ¤ì¤ë»ö¸Î¤ä¥È¥é¥Ö¥ë
¤ï¤ó¤³¤Ë¤à¤ä¤ß¤Ë¿¨¤ë¤³¤È¤Çµ¯¤³¤ê¤¦¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤È¤·¤ÆºÇ¤âÉÝ¤¤¤Î¤ÏÒû½ý»ö¸Î¤Ç¤¹¡£¿¨¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ê¤ï¤ó¤³¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤â¿¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ËÉÒ´¶¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¿¨¤é¤ì¤¿¤ê¶á¤Å¤«¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ë¼«Ê¬¤ò¼é¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤È¤¤¤¦ËÉ±ÒËÜÇ½¤¬Æ¯¤¡¢¥¬¥Ã¤ÈÒû¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£Òû¤à¤³¤È¤Ï¤ï¤ó¤³¤¬¼«¿È¤Ç¤â¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤Ç¤¤Ê¤¤ËÜÇ½¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¤ÏÀµÅöËÉ±Ò¤Ç¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¼ÂºÝ¤ËÒû½ý»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢Òû¤Þ¤ì¤¿Áê¼ê¤Ï²ø²æ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¥È¥é¥¦¥Þ¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¡¢Òû¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ï¤ó¤³¤¬²¿¤é¤«¤Î½èÃÖ¤ò¼õ¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤ÈÍÍ¡¹¤ÊÌäÂê¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡£
Òû½ý»ö¸Î¤Ï´Ø·¸¼Ô¤ò¤ß¤ó¤ÊÉÔ¹¬¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Èá¤·¤¤»ö¸Î¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¤ï¤ó¤³¤Î¤¿¤á¤Ë¤âÒû½ý»ö¸Î¤Î¼ï¤ò¼«Ê¬¤«¤é¼¬¤¯¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
️¤Þ¤È¤á
¤¤¤í¤¤¤í¤È¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿¨¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¤«¤É¤¦¤«¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤À¤±¤Ç¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²Ä°¦¤¤¤ï¤ó¤³¤ò¸«¤«¤±¤Æ¿¨¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ë¡Ö¤µ¤ï¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÃÇ¤ë¤Î¤¬ºÇÄã¸Â¤Î¥Þ¥Êー¤Ç¤¹¡£
(½Ã°å»Õ´Æ½¤¡§¸åÆ£¥Þ¥Á»Ò)