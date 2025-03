川の駅はちけんや周辺( 大阪市 中央区北浜東)で3月23日、ドローンショー イベント 「DRONE SHOW JAPAN PRESENTS ST ARM IRAGE IN OSAKA TEMMABASHI」が始まった。主催はドローンショー・ジャ パン イベント は2つの特別プログラム、日本初「PEANUTS(ピーナッツ)75周年記念ドローンショー Twinkling love with PEANUTS」、「大阪・関西万博開幕直前スペシャルドローンショー」を展開し、開催期間の8日間は毎晩2公演を実施する。「PEANUTS75周年記念ドローンショー Twinkling love with PEANUTS」では、チャーリー・ブラウンやスヌーピーをはじめとするピーナッツの仲間たちが、500機のドローンによって日本で初めて夜空に描かれる。観覧無料。実施時間は18時35分~、20時40分~(予定)。今月30日まで。タイムテーブルなどの詳細は同 イベント の公式サイトで確認できる。