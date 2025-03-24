¡Ö»Ò¤É¤â¤Î³ØÎÏ¤Ï¿Æ¼¡Âè¡ª¡×¸µ¶µ»Õ¤¬»ØÅ¦¤¹¤ëÊÙ¶¯·ù¤¤¤Ê»Ò¤Î¿Æ¤ÎÆÃÄ§¤È¤Ï¡©
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸µ¶µ»Õ¤¹¤®¤ä¤Þ»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡Ö»Ò¤É¤â¤Î³ØÎÏ¤Ï¿Æ¼¡Âè¡ªÊÙ¶¯·ù¤¤¤Ê»Ò¤Î¿Æ¤ÎÆÃÄ§ 5Áª¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢»Ò¶¡¤Î³ØÎÏ¤ËÍ¿¤¨¤ë¿Æ¤Î±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¤¹¤®¤ä¤Þ»á¤Ï¡¢¿Æ¤Î´Ø¤ï¤êÊý¤ä²ÈÄí´Ä¶¤¬»Ò¤É¤â¤Î³ØÎÏ¤ËÂç¤¤¯±Æ¶Á¤·¡¢³ØÎÏ¤òº¸±¦¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊÍ×°ø¤È¤Ê¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤¹¤®¤ä¤Þ»á¤Ï¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤Î³ØÎÏ¤Ï¡¢¿Æ¤Î±Æ¶Á¤ÇÊÑ¤ï¤ë¤ó¤À¤è¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¿Æ¤ÎÃÎÅª¹¥´ñ¿´¤ä´Ø¤ï¤êÊý¤¬»Ò¤É¤â¤ÎÊÙ¶¯¤Ø¤Î»ÑÀª¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¿Æ¤¬¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¬ÊÙ¶¯¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡×¤È²ÈÄíÆâ¤ÎÊ·°Ïµ¤ºî¤ê¤Î½ÅÍ×À¤òÁÊ¤¨¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Æ¥¹¥È¤Î·ë²Ì¤òÀÕ¤á¤¿¤ê¾Íè¤ò¶¼¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¿Æ¤Î¹ÔÆ°¤¬»Ò¤É¤â¤ÎÊÙ¶¯·ù¤¤¤ò½õÄ¹¤¹¤ë¤È»ØÅ¦¡£¡ÖÊÙ¶¯¡áÅÜ¤é¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤ä¤ë¤â¤Î¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬»Ò¤É¤â¤ÎÇ¾¤Ë¤¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¡¢»Ò¤É¤â¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤òÃ¥¤¦¹Ô°Ù¤òÈò¤±¤ë¤è¤¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤¿¡£
Æ°²è¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢ÊÙ¶¯¤ò¹¥¤¤Ë¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡Ö¿Æ¤¬°ì½ï¤Ë³Ø¤Ö¤³¤È¡×¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¢¤ê¡¢¿Æ¼«¿È¤â³Ø¤Ó¤ò³Ú¤·¤à»ÑÀª¤ò»Ò¤É¤â¤Ë¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤®¤ä¤Þ»á¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¿·´©¡Ø¶µ»Õ¤ÎËÜ²»¡Ù¤â¾Ò²ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¿Æ¼«¿È¤¬À®Ä¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤â·Ò¤¬¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
Æ°²è¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢ÊÙ¶¯¹¥¤¤Ê»Ò¤Ë°é¤Æ¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢¿Æ¤¬¼«¤é³Ø¤Ö»ÑÀª¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤òºÆÅÙ¶¯Ä´¡£¡Ö¿Æ¤â°ì½ï¤Ë³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¡¢ÊÙ¶¯¹¥¤¤Ê»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤ë¤¿¤á¤ÎºÇ¤â¸ú²ÌÅª¤ÊÊýË¡¤À¡×¤È½Ò¤Ù¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¼«¸Ê·¼È¯¤ä¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯¤ò³Ø¤ÓÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ò´«¤á¤ë·Á¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¤¹¤®¤ä¤Þ»á¤Ï¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤Î³ØÎÏ¤Ï¡¢¿Æ¤Î±Æ¶Á¤ÇÊÑ¤ï¤ë¤ó¤À¤è¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¿Æ¤ÎÃÎÅª¹¥´ñ¿´¤ä´Ø¤ï¤êÊý¤¬»Ò¤É¤â¤ÎÊÙ¶¯¤Ø¤Î»ÑÀª¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¿Æ¤¬¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¬ÊÙ¶¯¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡×¤È²ÈÄíÆâ¤ÎÊ·°Ïµ¤ºî¤ê¤Î½ÅÍ×À¤òÁÊ¤¨¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Æ¥¹¥È¤Î·ë²Ì¤òÀÕ¤á¤¿¤ê¾Íè¤ò¶¼¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¿Æ¤Î¹ÔÆ°¤¬»Ò¤É¤â¤ÎÊÙ¶¯·ù¤¤¤ò½õÄ¹¤¹¤ë¤È»ØÅ¦¡£¡ÖÊÙ¶¯¡áÅÜ¤é¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤ä¤ë¤â¤Î¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬»Ò¤É¤â¤ÎÇ¾¤Ë¤¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¡¢»Ò¤É¤â¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤òÃ¥¤¦¹Ô°Ù¤òÈò¤±¤ë¤è¤¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤¿¡£
Æ°²è¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢ÊÙ¶¯¤ò¹¥¤¤Ë¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡Ö¿Æ¤¬°ì½ï¤Ë³Ø¤Ö¤³¤È¡×¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¢¤ê¡¢¿Æ¼«¿È¤â³Ø¤Ó¤ò³Ú¤·¤à»ÑÀª¤ò»Ò¤É¤â¤Ë¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤®¤ä¤Þ»á¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¿·´©¡Ø¶µ»Õ¤ÎËÜ²»¡Ù¤â¾Ò²ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¿Æ¼«¿È¤¬À®Ä¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤â·Ò¤¬¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
Æ°²è¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢ÊÙ¶¯¹¥¤¤Ê»Ò¤Ë°é¤Æ¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢¿Æ¤¬¼«¤é³Ø¤Ö»ÑÀª¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤òºÆÅÙ¶¯Ä´¡£¡Ö¿Æ¤â°ì½ï¤Ë³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¡¢ÊÙ¶¯¹¥¤¤Ê»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤ë¤¿¤á¤ÎºÇ¤â¸ú²ÌÅª¤ÊÊýË¡¤À¡×¤È½Ò¤Ù¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¼«¸Ê·¼È¯¤ä¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯¤ò³Ø¤ÓÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ò´«¤á¤ë·Á¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
´ØÏ¢µ»ö
¡ÖÂ´¶È¼°¸å¤Î¹ðÇò¤ÏÀäÂÐ¤Ê¤·¡ª¡×¸µ¶µ»Õ¤¬¸ì¤ë¥ê¥¢¥ë¤ÊÍýÍ³
¡ÖÁ´¹»½¸²ñ¡×¡Ö½ÉÂê¡×¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¹»Â§¡×¡Ä¡Ö¶µ°é¸½¾ì¤ÎÌµÂÌ¡×¸µ¶µ»Õ¤¬»ØÅ¦¤¹¤ë9¤Ä¤ÎÉÔÍ×»ö¹à
Ç®·ìÂÎ°é²ñ·Ï¶µ»Õ¤Ë¡ÖÌÇ¤Ó¤í¡×¤È¸µ¶µ»Õ¤¬ÄËÎõÈãÈ½¡ª¡Ö³Ø¹»¤ò¥À¥á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
"¶µ°é·ÏYouTuber ¡Ã ¶µ°éÉ¾ÏÀ²È¡Ê¾¾ÃÝ·ÝÇ½ ½êÂ°¡Ë ¡Ã LGBT ¥²¥¤ ¿·´© ¼å¤¤¤Þ¤Þ¤Î¥¥ß¤Ç¥Ð¥º¤ë ¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼1°Ì¡Ë ÆüËÜ°ì¥Ð¥º¤Ã¤Æ¤ë¸µ¶µ»Õ¡Ê2023Ç¯TTCA¶µ°éÉôÌç1°Ì¡Ë TikTok41Ëü/YouTube23Ëü ¸øÎ©Ãæ³Ø¹»¶µ°÷¤È¤·¤Æ10Ç¯°Ê¾å¶ÐÌ³¤·¤¿¤Î¤Á¤ËÆÈÎ©¡£ ¥³¥í¥Ê¤Ç¼«¸ÊÇË»ºÀ£Á°¤Î¥É¥óÄì¤Ë¤ª¤Á¤¤¤ë¤¬¤½¤³¤«¤é¥Ð¥º¤Ã¤Æµ¯»à²óÀ¸¡£ ¸½ºß¤Ï¶µ°é·Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡¢SNS¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¢¶µ°éÉ¾ÏÀ²È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ±þ±ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡¢¤´¼ÁÌä »Å»ö¤Î¤´Ï¢Íí¤Ïsinnsyakai@gmail.com¤«¤é¤É¤¦¤¾¡£"
youtube.com/@sugitchannel YouTube