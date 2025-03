Tensor G4搭載で高性能ながら価格を抑えた新スマホ「Google Pixel 9a」が登場!

Googleは19日(現地時間)、同社が「Made by Google」として展開している「Pixel」ブランドの新商品として独自開発したチップセット(SoC)「Tensor G4」を搭載した新しい 5G 対応 スマートフォン (スマホ)「Pixel 9a」を発表しています。Pixel 9aは日本を含む1次販売国・地域では2025年4月に発売される予定で、同社の公式Webショップ「Google ストア」では発売に先立って予約受付が実施される予定です。

[Pixel 9a - G3Y12 (JP)]

5G NR: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n26, n28, n38, n40, n41, n66, n75, n77, n78, n79

4G LTE: Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 66, 75

3G W-CDMA: Band I, II, IV, V, VI, VIII, XIX

2G GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz



[Pixel 9a - GTF7P (ROW)]

5G NR: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n26, n28, n38, n40, n41, n66, n75, n77, n78, n79

4G LTE: Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 28, 32, 38, 39, 40, 41, , 42, 66, 75

3G W-CDMA: Band I, II, IV, V, VI, VIII, XIX

2G GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz



[Pixel 9a - GXQ96 (US)]

5G NR: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n41, n48, n66, n70, n71, n77, n78

4G LTE: Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 41, 48, 66, 71

3G W-CDMA: Band I, II, IV, V, VI, VIII, XIX

2G GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz

販売されるモデルは内蔵ストレージの違いによって複数あり、Google ストアにおける価格はアメリカでは499ドル(約75,000円)からとのこと。なお、日本では最新情報を受け取るためのメール登録受付中で、価格は現時点ではまだ案内されていません。なお、日本で販売される製品は型番「G3Y12」となっており、おサイフケータイ(FeliCa)に対応し、 5G のSub6のみに対応しており、ミリ波(mmWave)は非対応で、SIMはnanoSIMカード(4FF)とeSIMのデュアルSIMです。またGoogle ストアにて直販されるメーカー版でオープン市場向けSIMフリー製品となり、日本ではGoogle ストア以外にもNTTドコモやKDDIおよび沖縄セルラー電話の携帯電話サービス「au」、ソフトバンクの携帯電話サービス「SoftBank」からも販売される見込みで、本体カラーは青系のIris(アイリス)およびピンク系のPeony(ピオニー)、白系のPorcelain(ポーセリン)、黒系のObsidian(オブシディアン)の4色となっています。Pixel 9aはGoogleが展開するPixelブランドにおけるスマホのうちのフラッグシップモデルに対する廉価モデル“a”シリーズの最新機種で、昨年発売されたフラッグシップモデル「Pixel 9」および「Pixel 9 Pro」、「Pixel 9 Pro XL」などに搭載されている独自開発のチップセット(SoC)である「Tensor」シリーズの第4世代「Tensor G4」を搭載し、高い性能を備えながらも価格を抑えた製品となっています。また前機種「Pixel 8a」からカメラ機能が強化されたほか、新たに外観が刷新され、Pixel 9シリーズのような背面や側面がフラットと四隅が丸みを帯びた角の洗練されたデザインとなり、また防水・防塵はこれまでのIP67からIP68に強化され、画面はPixel 8aの6.1インチから6.3インチに大型化されながらも引き続いて最大120Hzリフレッシュレートに対応しつつ、さらに“a”シリーズの中で最も明るく、Pixel 8aよりも35%も明るい最大1800nits(ピーク時2700nits)の画面となるなどしています。画面は上部中央にパンチホールを配置したアスペクト比9:20.2の縦長な約6.3インチFHD+(1080×2424ドット)pOLED(有機EL)「Actuaディスプレイ」(約422.2ppi)で、引き続いてHDRや常時表示(Always On Display)やコントラスト比100万:1、24bitフルカラー(1600万色)に対応しています。画面を覆う強化ガラスは「Corning Gorilla Glass 3」を採用しており、落下などの対してもこれまでの“a”シリーズの中で最も耐久性の高くなっているとのこと。パンチホール部分には約1300万画素CMOS(1画素1.12μm)+広角レンズ(画角96.1°、F2.2)のフロントカメラが内蔵され、Pixel 8aに続いて顔認証に対応しているほか、生体認証としては画面内指紋センサーも搭載。なお、側面は光沢のあるサテンメタルフレームでリサイクル アルミニウム素材を100%使用し、また製品の全重量に対してリサイクル素材を23%以上使用、背面パネルにリサイクルプラスチック素材を81%使用し、梱包材は100%プラスチックフリー素材となっています。サイズは約154.7×73.3×8.9mm、質量は約185.9g。主な仕様は5100mAhバッテリーおよびUSB Type-C端子(USB 3.2)、急速充電「USB PD 3.0 PPS」(最大18W)、ワイヤレス充電(Qi)、Wi-Fi 6Eに対応したIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠(2.5および5、6GHz)の無線LAN、Bluetooth 5.3、NFC Type A/B、、位置情報取得(デュアルバンドA-GNSS:GPS、Galileo、GLONASS、BeiDou、QZSS、NavIC)、近接センサー、環境光センサー、加速度センサー、ジャイロセンサー、磁力センサー、気圧センサー、ステレオスピーカー、マイク×2、ノイズキャンセレーション機能など。また日本向けモデルはおサイフケータイ(FeliCa)にも対応しています。内蔵メモリー(RAM)は8GB(LPDDR5X)、内蔵ストレージは128GBまたは256GB(UFS 3.1)、microSDカードなどの外部ストレージスロットは非搭載。リアカメラは以下のデュアル構成で、リアルトーンによって写真や動画ですべての人の肌の色合いを正確に再現し、最大8倍の超解像度ズームや消しゴムマジック、夜景モード、ボケ補正などの機能も利用でき、AI機能によるベストテイクや編集マジック、音声消しゴムマジックも利用可能です。・約4800万画素CMOS(1画素0.8μm、1/2型、4in1、PDAF)+広角レンズ(画角82°、F1.7、OIS、CLAF、超解像ズーム最大8倍)・約1300万画素CMOS(1画素1.12μm、1/3.1型、PDAF)+超広角レンズ(画角120°、F2.2)AI機能では「Gemini」が内蔵型AIアシスタントとして提供され、さらに音声を使ってGeminiと対話できる「Gemini Live」も利用でき、自由に会話やチャットができるため、新しいアイデアをブレインストーミングしたり、言いたいことを練習したりするのに最適です。また近日中に「Gemini Advanced」の利用者はビデオおよび画面共有機能を備えたGemini Liveを使用できるようになるとのこと。これにより、カメラフィードをGemini Liveに見せて周囲に映っているものについて話しかけることができたり、画面をGemini Liveと共有して画面に表示されているものについて会話することもできます。さらにアプリを切り替えずに画面を検索できる「かこって検索」や想像力を駆使して楽しく興味深い画像を作成できる「Pixel スタジオ」などのAIを活用した機能も利用でき、Pixel独自の通話アシスト機能である「代わりに待ってて」や「Direct My Call」、「Call Screen」なども利用できます。他にもPixel 9aはPixel 9シリイーズと同じ最高評価のセキュリティー機能が搭載されており、緊急時には自動車事故検出や盗難防止などの機能も利用できるほか、追加料金なしで「Google VPN」も使え、セキュリティーチップ「Titan M2」と連携して保護を強化してくれます。また「デバイスを探す」機能を使って友人や家族と現在地を共有して目的地に安全に到着したかどうかを確認できるようになっています。OSはAndroid 15をプリインストールし、7年間のOSバージョンアップや新機能「Feature Drop」追加、セキュリティーアップデートを保証。携帯電話ネットワークは日本市場向けのG3Y12は対応周波数帯が以下のようになっており、SIMカードはnanoSIMカード(4FF)サイズのスロットが1つあるほか、eSIMを搭載しています。付属品は1m USB-C - USB-C ケーブル(USB 2.0)およびSIM取り出しツール。

記事執筆:memn0ck

