日本国内の医療機関として初導入！ひとひとケアクリニック「VUEVO／VUEVO Display」

ひとひとケアクリニック「VUEVO/VUEVO Display」

「ひとひとケアクリニック」は、ピクシーダストテクノロジーズが開発・提供する多言語コミュニケーションソリューション「VUEVO(ビューボ)」ならびに「VUEVO Display(ビューボディスプレイ)」を、医療機関として日本で初めて導入。

令和7年3月16日より運用を開始し、日本で最も外国人比率の高い行政区といわれる大阪市生野区において、外国籍の患者さんを含むすべての方に“言語や文化を超えた安心感”を提供する新たな医療体験を実現していきます。

■VUEVOおよびVUEVO Displayとは

【VUEVOについて】

「VUEVO」は、独自開発のワイヤレスマイクと専用アプリケーションを用いて、聴覚障がいや聞こえにくさがある人と聴者のコミュニケーションをスムーズにします。

360°全方向から音声を集音して発話者の方向を特定し、複数名の同時発話も「誰が」「何を」話しているかリアルタイムに表示されます。

また、24種類の言語対応のリアルタイム翻訳機能や、ChatGPTを活用した要約を自動生成、議事録にも活用できます。

【VUEVO Displayについて】

「VUEVO Display」は、「VUEVO」で培った技術と多言語翻訳機能・透明ディスプレイを組み合わせ、会話の字幕をリアルタイムで透明ディスプレイの両面に表示できます。

聴覚障がい者/難聴者との会話・外国語での会話、どちらの場面においても相手のジェスチャーや表情を見ながら、自然な対面コミュニケーションを実現できます。

「VUEVO」は、ピクシーダストテクノロジーズ株式会社が独自開発した音声処理・AI技術を核とした多言語コミュニケーションプラットフォームです。

観光地や交通機関、商業施設から医療・行政機関まで、あらゆる現場での言語サポートや情報発信をトータルに支援するサービスを展開しています。

また「VUEVO Display」は、多言語翻訳ディスプレイとして下記の特長を持ち、対面コミュニケーションを一段とスムーズにするソリューションとして注目されています。

■VUEVOおよびVUEVO Display選定理由

・独自開発のワイヤレスマイク高性能マイク技術と美しいフォルムの透明ディスプレイの融合

ピクシーダストテクノロジーズ株式会社が独自開発したワイヤレスマイクにより、高精度な音声認識が可能であり、患者さんとの双方向のコミュニケーションで活用できると判断しました。

・洗練されたデザイン

シンプルで洗練されたデザインはクリニック内でも活用しやすいと考えました。

透明なディスプレイと組み合わせた「VUEVO Display」は患者さんの表示を見ながら会話することができます。

・対応する言語数の多さ

「VUEVO」は20種類以上、「VUEVO Display」は約100種類以上の言語に対応しています。

様々な国籍の方が暮らす生野区においては、多様な言語で対応できることが決め手の一つとなりました。

先端技術である高性能マイクと高画質ディスプレイ技術を掛け合わせた「VUEVO Display」は、患者さんの表情を見ながらの会話に適しており、100種類以上の多言語で双方向コミュニケーションを洗練された形で実現できると判断しました。

【多言語対応と拡張性】

・受付から診察室まで幅広いシーンで活用可能

「VUEVO」は診察室の中で、「VUEVO Display」はクリニックの受付で、患者さんと会話する場所に応じて使い分けることができ、幅広いシーンで活用ができます。

待合スペースなど、様々な場面で多言語対応が可能。

将来的にクリニックのシステムにアップデートがあった際にも、対応できる可能性が高いと判断しました。

進化していくクリニックのシステム連携やアップデートにも追従できる可能性が高い拡張性が導入の決め手となりました。

■導入スケジュール

・稼働開始:令和7年3月16日

・場所 :クリニック受付・待合スペース・診察室

・同日より本格稼働を開始し、患者さんへの案内や多言語対応を進めていきます。

■ひとひとケアクリニックについて

名称 :ひとひとケアクリニック

所在地 :大阪市生野区勝山北1-2-6 三好ビル1階

(JR環状線「桃谷駅」下車 徒歩1分/桃谷駅前商店街内)

診療科目 :脳神経外科、整形外科、内科

(すべての科でAI技術を用いたMRIを活用)

設立年月日:2023年8月1日(開院:2023年9月5日)

院長 :中村 一仁(なかむら かずひと)

理念 :「人人癒和(ひとひとゆうわ)」人と人が癒され和む

ひとひとケアクリニック入口

特徴:

・「やってみよう、たのしもう、つながろう、ほめよう、ありがとう」を行動指針に掲げ、アンサンブル(スタッフ)みんなで患者さんをサポート。

・「ひとケア」の考え方を通じ、医療だけでなく地域社会や多国籍・多文化とのつながりを重視し、人々の生きがいや豊かな生活を支える活動を実践。

・令和6年7月22日にはネパール映画上映会を開催するなど、地域住民との異文化交流に積極的に取り組む。

