ART ACT『リラックス×クリエイティブ鑑賞』を体験！SusHi Tech Tokyo「Alternative Living展」

小林椋 / この囲いの戸(木の島)で組む島東京都は、有楽町駅前の「SusHi Tech Square 1F Space」にて「Alternative Living展」を開催中だ。期間は、2025年3月23日(日)まで。今回、2月26日(水)に実施されたART ACT『リラックス×クリエイティブ鑑賞』〜未来のリビングルームで学ぶ鑑賞プログラム〜を体験した。■ウェルビーイングを向上させるアートプログラムAlternative Living展はクリエイティブとテクノロジーによって現れる、未来の東京の暮らしの可能性に出会える展覧会だ。今回体験したART ACT『リラックス×クリエイティブ鑑賞』は、「アート」と「ビジネス」の関係性に注目し、その有用性を実践的に学ぶプログラムだ。 Art Actでは、アートをきっかけに、すでに参加者自身が持っているものに改めて気づき直すことで、日常やビジネスシーンでのウェルビーイングを向上させるアートプログラムを提供している。

本プログラムを主催する東京大学教育学系研究科 岡田猛研究室と神戸大学人間発達環境学研究科 清水大地研究室 では、「創造性の認知心理学」を研究テーマに、認知科学・非線形力学に基づくアプローチから、美術、上演芸術、デザイン等における芸術表現および創作プロセスがもたらす創造性に関して幅広い研究をおこなっている。Alternative Living展今回、デザイナー/グラフィック・リサーチャー(視覚表現研究者)/DIGRAPH主宰 深地宏昌氏を講師に迎え、未来のリビングルームを体感できる空間「Alternative Living展」で、心身ともにリラックスしながらアート鑑賞を楽しむプログラムを体験した。デザイナー/グラフィック•リサーチャー(視覚表現研究者)/DIGRAPH主宰 深地宏昌氏タイムテーブルとしては、鑑賞ワーク1:15分、共有1:20分、議題説明:10分、鑑賞ワーク2:15分、アンケート5分、共有2:30分だ。鑑賞ワーク1では、展示会場のすべての作品を体験したのち、自分の自己紹介に関連する作品を、自己紹介をしながら語った。どういう理由で興味を持ったのかといったこともディスカッションした。Alternative Living展の入口鑑賞ワーク2では、あえて深く考えることをやめ、通常の自分とは違った視点で作品を体験した。会場内にある椅子に座り、ぼーっとしていることで、会場内の音響の変化に気づかされたり、今まで気づかなかった作品の面白さ、物質感や点滅、作品同士のシンクロなどに気づかされた。また、その日限りのメンバーということもあり、自由な発言から気づかされることも多く、参加者同士が共感する場面もあった。ディスカッションの様子今回のプログラムでは、日常の忙しさから離れ、新たなインスピレーションを得る機会を提供することを目的としている。「もっとこういうふうになったらいいな」と空想してみる。あるいは、いつもの生活から、視点をほんの少しずらして、新しい気分になってみる。そういう行動を通して、 “もう一つの豊かな暮らし”のヒントが見つかる体験をしてもらいたいとの考えだ。Alternative Living展SusHi Tech Squareでは、これまで第1期から第4期にわたって、東京の未来を支えていくテクノロジーを、多彩なテーマでの作品を通じて見せてきた。第5期となる今回は、未来の東京での人々の暮らしをテーマに展開している。本展示は、インタラクティブなメディアアートや体験型のテクノロジー展示を通して、未来の東京についてみんなで考えるきっかけをつくることを目的としている。作品に関連したワークショップやイベントを開催し、来場者に主体的な想像や思考を促す。興味を持った人は、公式サイトで詳細を確認して参加してみよう。■「Alternative Living展」展覧会出展者と作品〇出展者・企業紹介(五十音順)・敬称略evala音楽家、サウンドアーティスト。新たな聴覚体験を創出するプロジェクト「See by Your Ears」主宰。立体音響システムを駆使し,独自の“空間的作曲”によって先鋭的な作品を国内外で発表。国際賞アルスエレクトロニカや文化庁メディア芸術祭などで受賞多数。現在、NTT ICCにて「evala 現われる場 消滅する像」展が開催中。(〜2025年3月まで)evala / Fragrance “purr”落合陽一メディアアーティスト。1987年生まれ、2010年頃より作家活動を始める。境界領域における物化や変換、質量への憧憬をモチーフに作品を展開。2016年PrixArsElectronica栄誉賞受賞、「ヌル庵:騒即是寂∽寂即是騒」(Gallery & Restaurant 舞台裏, 2024)、「昼夜の相代も神仏:鮨ヌル∴鰻ドラゴン」(東京・BAG-Brillia Art Gallery-, 2024)など国内外で展示多数。落合陽一 / ヌル鏡止水河野未彩視覚ディレクター/グラフィックアーティスト。 多摩美術大学プロダクトデザイン専攻卒業の後、アートディレクション・グラフィックデザイン・映像・プロダクト・空間演出など多くの媒体で創作活動を続ける。 多色の影をつくる照明「RGB_Light」は、日米特許取得からパナソニック関連企業からの製品化までを実現。 主な個展に「宙 飛ぶ リンゴ -APPLE in the SKY-」(2024)、「<<脳内再生>>」(2022)など。河野未彩 / 《inner sky》《3D to 4D》KURANOIEKURANOIEは、3人の若手デザイナーで構成されるデザインスタジオです。ライフスタイルの異なる3人によって導かれる核を明快な造形で表現します。そうして生み出された独特の美意識が宿る作品は、人々の好奇心を駆り立てます。素材開発からプロダクトデザイン、展示計画まで多彩なジャンルのデザイン業務に携わっています。 Milano SaloneSatellite 2024、UNKNOWN ASIA 2024 など国内外展示多数。KURANOIE / TOKI : Capture ParkKURANOIE / TOKI : Capture Park小林椋2017年 多摩美術大学大学院美術研究科修士課程情報デザイン領域修了。2019年 京都市立芸術大学大学院美術研究科修士課程彫刻専攻修了。ものの「動き」を起点にしながら、不和のようなもの発生させる装置を組み立てたり、そうした仕組みをほかの事物と類推させることで生まれる飛躍を観察しながら作品を制作する。小林椋 / この囲いの戸(木の島)で組む島小林椋 / この囲いの戸(木の島)で組む島Houxo Que(ホウコォ キュウ)10代でグラフィティと出会い、ストリートで壁画中心の制作活動を始める。以後現在まで蛍光塗料を用いたペインティング作品とブラック・ライトを使用したインスタレーションで知られる。作品の制作過程をショーとして見せるライブペイントも数多く実施。2012年頃よりディスプレイに直接ペイントをする制作を行いはじめ、2014年BCTION、2015年Gallery OUT of PLACEにて 16,777,216viewシリーズを発表した後様々な企画展示およびアートフェアなどで活躍、現代アートのシーンにおいて注目を集めている。Houxo Que /《NOUMENON #1》《Death by proxy #3》山田紗子藤本壮介建築設計事務所で建築を学び、その後東京芸術大学大学院に進学。在学時に東京都美術館主催「Arts&Life:生きるための家」展で最優秀賞を受賞し、原寸大の住宅作品を展示する。近年の主な受賞に第三回日本建築設計学会賞大賞、第三十六回吉岡賞、2022年日本建築学会作品選集新人賞、第三回小嶋一浩賞など。山田紗子 / 透壁ユカイ工学株式会社ユカイ工学では、自社製品開発で培ったコミュニケーションデザイン、ロボティクス、IoTを強みとし、企業の製品・サービスの開発を支援させていただいております。コンセプトや製品のデザイン、ハードウェア設計、アプリ・ソフトウェア開発、量産支援、クラウドファンディングに至るまで、インハウスで行っているため、企業の発想を速やかに形にすることが可能です。ユカイ工学株式会社 / しっぽがある暮らし会期 2/26(水)13:00〜15:00、3/8(土)13:00〜15:00会場 未来のリビングルーム展示空間参加費 無料申込方法 こちらからお申し込みください。https://e-ve.event-form.jp/event/96084/FSsofke98sART ACT『リラックス×クリエイティブ鑑賞』は、「アート」と「ビジネス」の関係性に注目し、その有用性を実践的に学ぶプログラム。未来のリビングルームを体感できる空間で、心身ともにリラックスしながらアート鑑賞を楽しむ。日常の忙しさから離れ、新たなインスピレーションを得る機会を提供する。<【みんなで展覧会に関するテーマを設定して語らう】金曜日の哲学カフェ>会期 毎週金曜日 18:30〜20:30会場 展覧会場内参加費 無料申込方法 事前予約不要、どなたでも参加可能「哲学カフェ」は、普段考えないようなテーマを対話を通じて深める場。アートツアー後に感じたことを言葉にし、他の参加者との対話を通じて新たな気付きを得る。<Alternative Living展 開催概要>会期:2025年1月18日(土)〜3月23日(日)休業日:月曜日(ただし 2月24日は開場)、2月25日※臨時に休業する場合がある。詳しくは公式サイトを確認のこと。開場時間:平日 11:00〜21:00(最終⼊場 20:30)/⼟休日 10:00〜19:00(最終⼊場 18:30)⼊場料金:無料会場:SusHi Tech Square 1F Space〒100-0005 東京都千代⽥区丸の内 3-8-3(東京交通会館向かい)主催:東京都公式サイト:https://sushitech-real.metro.tokyo.lg.jp/alternativeliving/SNS:Instagram(@sushitech_space)SusHi Tech Square 1F SpaceSusHi Tech Square■Alternative Living展■ITライフハック■ITライフハック X(旧Twitter)■ITライフハック Facebook■ITライフハック YouTube カルチャーに関連した記事 を読む・お化け屋敷オバケンが仕掛ける新たなホラーコンセプトカフェ!「呪物cafe ジュジュ」オープン・生活感を隠して美しく整える!ルーターも小物もスッキリ整理、扉付きルーター収納ボックス・海老フライをタレカツにして、卵とじをのせた!かつや「海老タレカツと親子丼の合い盛り丼」・マチ拡張で1.5倍も収納容量が増える!オン・オフ使える、シンプルデザインのリュック・2月最後の4日間限定、ワッパーセットが最大30%オフ!バーガーキング「ワッパー祭り」開催