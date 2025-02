この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

タイヤ交換の手間を減らしたいけれど、性能も気になる--そんな方におすすめのオールシーズンタイヤ【MINERVA ALL SEASON MASTER】。今回は、自動車ライターの増田さんと現役レーシングドライバーの塚本ナナミさんが、このタイヤの実力を検証しました。オールシーズンタイヤは、乾燥路・雨天路・雪道まで対応できる万能タイヤで、タイヤ交換の手間や保管スペースの問題を解決できる点が魅力です。今回テストしたMINERVA ALL SEASON MASTERは、オートウェイが販売するモデルです。



まずは乾燥路での走行テスト。「普通の夏タイヤとノイズのレベルは変わらないですね」と塚本さん。高速道路でも安定した走行性能を発揮し、オールシーズンタイヤ特有の違和感は感じられませんでした。続いて雪道でのテストでは、「シャーベット路でも安定感があり、路面温度が低い状態でもしっかり止まるし、曲がるのでコスパがいいです」と高評価。排水性・排雪性にも優れ、滑りやすい路面でも安心して走行できました。



MINERVA ALL SEASON MASTERは、通常の冬タイヤより価格が抑えられているうえ、保管スペースの問題も解決できるのが大きなメリット。「1年中履ける便利なタイヤです」と塚本さんも太鼓判を押しました。テストの結果、MINERVA ALL SEASON MASTERは日常使いから雪道まで対応できる高コスパなオールシーズンタイヤであることが分かりました。



タイヤ交換の手間を省きたい方や、雪が降る地域でも年中快適に走りたい方におすすめです。最後に、塚本さんは「また別の車でお会いしましょう!」と次回のテストドライブに期待を寄せました。次はどんな車でのレビューになるのか、お楽しみに!