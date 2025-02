【State of Play】2月13日7時(日本時間) 放送

プレイステーション 5の最新情報を発表する配信番組「State of Play」にて、プレイステーション 5用剣戟アクション「鬼武者 Way of the Sword」の最新映像が公開された。

映像では主人公が宮本武蔵であることが明かされ、スタイリッシュに剣技を決める武蔵の姿がお披露目となった。そのほかにもボス戦と思われる映像も公開され、2026年の発売が楽しみな映像となっている。

【『鬼武者 Way of the Sword』 1st トレーラー:主人公紹介】【[日本語]State of Play | 02.12.25 [Japanese]】