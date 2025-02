「PlayStation 5 “モンスターハンターワイルズ” 同梱版」

(C)CAPCOM

(C)Sony Interactive Entertainment Inc. All rights reserved. Design and specifications are subject to change without notice.

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、PlayStation 5と「モンスターハンターワイルズ」の本編ダウンロード版(プロダクトコード)をセットにした「PlayStation 5 “モンスターハンターワイルズ” 同梱版」を、2月28日に数量限定で発売する。価格はディスクドライブ付きモデルが79,980円、ドライブなしのデジタルエディションが72,980円。予約は2月12日より順次開始。

「PlayStation 5 デジタル・エディション “モンスターハンターワイルズ” 同梱版」

各PS5本体にゲーム本編や特典プロダクトコードが含まれつつ、通常のPS5単品と同じ価格で購入できる「お得な特別商品」とのこと。モンスターハンターワイルズ本編のほか、デジタルミニアートブック(プロダクトコード)、ゲーム内で使える重ね着装備「ギルドナイトシリーズ」、護石「希望の護石」などがセットになっている。

なお、同日発売のモンスターハンターワイルズデザインの周辺機器「DualSense ワイヤレスコントローラー “モンスターハンターワイルズ” リミテッドエディション」と「PlayStation 5用カバー “モンスターハンターワイルズ” リミテッドエディション」は含まれていない。

抽選でINZONEが当たるリポストキャンペーンも

モンスターハンターワイルズを開発・発売するカプコンは、同作発売に先駆けて2月7日12時~10日11時59分、14日12時~17日11時59分に第2回オープンベータテストを実施。これを記念し、抽選で同作公認画質の4Kゲーミングモニター「INZONE M9 II」や推奨音質のワイヤレスゲーミングヘッドセット「INZONE H5」などが当たるリポストキャンペーンも実施する。詳細はキャンペーンサイトまで。